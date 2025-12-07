NFL – Absturzgefährdet! Schreiben Indianapolis Colts Geschichte?

Nach einem starken Saisonstart ruckelt es bei den Indianapolis Colts. Sie könnten mit einem Absturz Geschichte schreiben.

Erst 7-1, dann 1-3. Wie gut sind die Indianapolis Colts wirklich? Im Moment stehen sie bei 8-4 und sind mittendrin im Kampf um die Playoffs. Doch bei den Schwankungen des Teams wirkt es so, als sei alles drin – selbst ein historischer Absturz.

Historisch, weil es in der Geschichte der NFL selten vorgekommen ist, dass ein Team nach einem 7-1-Start noch die Playoffs verpasst.

Fünf Teams ist das laut "NBC Sports" seit dem Merger 1970 passiert: 1975 den Miami Dolphins, 1987 den San Diego Chargers, 1988 den New Orleans Saints, den Washington Redskins 1996 und den Chicago Bears 2012.

Die Colts wären zudem das erste Team, das mit einer Bilanz von 7-1 startet und anschließend trotz der inzwischen sieben verfügbaren Plätze pro Conference aus dem Playoff-Rennen fällt.

Dass die Colts noch einmal Probleme bekommen im Kampf um ein Playoff-Ticket, ist beileibe nicht ausgeschlossen. Neben der sportlichen Inkonstanz ist das Restprogramm nicht ohne.