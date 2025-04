Football-Talente aus Deutschland und Umgebung haben die Chance auf ein besonderes Erlebnis. Die beiden NFL-Stars Amon-Ra und Equanimeous St. Brown veranstalten ein spezielles Camp in München.

American Football genießt in Europa, vor allem auch in Deutschland, eine immer größere Beliebtheit. Auch die ganz Kleinen kommen vermehrt mit dem Ei in Berührung und fangen schon in jungen Jahren mit Football an.

Um die Kinder noch besser in dem Sport zu schulen, veranstalten die beiden NFL-Stars Amon-Ra und sein Bruder Equanimeous St. Brown im Sommer ein Talente-Camp für interessierte Jugendliche.

Dieses findet am Vormittag des 21. Juni auf der Bezirkssportanlage Ramersdorf in München statt. Das "St. Brown Brothers Youth Football Camp" richtet sich an eine breite Zielgruppe, im Alter zwischen 6 und 18 Jahren kann jeder dabei sein - egal ob Junge oder Mädchen.

Gemeinsam mit Trainern des GFL-Teams Munich Cowboys, der ELF-Franchise Munich Ravens und der Gridiron Imports Foundation bringen die beiden Wide Receiver den Teilnehmern den Sport näher.