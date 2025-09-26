Der misslungene Kickoff von Chad Ryland leitete die Niederlage der Arizona Cardinals gegen die Seahawks ein. Head Coach Jonathan Gannon hat eine klare Meinung dazu.

Chad Ryland, der Kicker der Arizona Cardinals, war der große Unglücksrabe im Spiel gegen die Seattle Seahawks.

Das spielentscheidende Field Goal der Seahawks im "Thursday Night Game" wurde durch einen kurzen Kickoff von Ryland vorbereitet, der den Ball nicht in die Landezone beförderte. Dies brachte den Ball für Seattle an der 40-Yard-Linie, ohne Zeit von der Uhr zu nehmen.

Der Weg zum Field Goal war dadurch nicht mehr weit. Ein Pass über 22 Yards und ein kurzer Lauf über 4 Yards genügten, um Jason Myers eine gute Ausgangssituation zu verschaffen. Der Kicker der Seahawks erzielte in der Folge das Game-Winning-Field-Goal.