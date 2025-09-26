Anzeige
NFL

NFL - Arizona Cardinals: Kicker Ryland patzt - Head Coach Gannon äußert sich

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 16:03 Uhr
  • Oliver Jensen

Der misslungene Kickoff von Chad Ryland leitete die Niederlage der Arizona Cardinals gegen die Seahawks ein. Head Coach Jonathan Gannon hat eine klare Meinung dazu.

Chad Ryland, der Kicker der Arizona Cardinals, war der große Unglücksrabe im Spiel gegen die Seattle Seahawks.

Das spielentscheidende Field Goal der Seahawks im "Thursday Night Game" wurde durch einen kurzen Kickoff von Ryland vorbereitet, der den Ball nicht in die Landezone beförderte. Dies brachte den Ball für Seattle an der 40-Yard-Linie, ohne Zeit von der Uhr zu nehmen.

Der Weg zum Field Goal war dadurch nicht mehr weit. Ein Pass über 22 Yards und ein kurzer Lauf über 4 Yards genügten, um Jason Myers eine gute Ausgangssituation zu verschaffen. Der Kicker der Seahawks erzielte in der Folge das Game-Winning-Field-Goal.

Das Wichtigste in Kürze

Häufig wird in solchen Fällen die Schuld auf den Kicker geschoben, doch davon wollte Cardinals-Head-Coach Jonathan Gannon nichts wissen. Stattdessen nahm er Ryland öffentlich in Schutz.

Head Coach Gannon verteidigt Ryland

Auf die Frage, warum der Kick derart kurz ausfiel, erklärte der Cheftrainer, Ryland wollte einen Touchback vermeiden, damit die Seahawks Zeit von der Uhr nehmen mussten.

"Man muss den Ball im Spiel behalten. Das ist eines der Dinge, über die wir gegen Ende eines Spiels sprechen - mit der Anzahl an verbleibenden Auszeiten und der noch übrigen Zeit." Dies sei demnach eine typische Strategie, um die Uhr herunterlaufen zu lassen und dem Gegner dadurch Zeit abzunehmen

"Chad hat sich den Arsch aufgerissen. Das Spiel läuft nicht auf einen Spielzug hinaus. Wir haben kollektiv nicht genug getan, um das Spiel zu gewinnen", so der Coach.

