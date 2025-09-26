Die Seattle Seahawks haben das dritte Spiel in Folge gewonnen. Die Abgänge einiger Schlüsselspieler wurden gut aufgefangen. Sind sie nun der Geheimtipp der NFL-Saison 2025? Von Oliver Jensen Die große Ära der Seattle Seahawks liegt einige Jahre zurück. In den vergangenen zwei Spielzeiten wurden die Playoffs verpasst, der letzte Sieg in der K.o.-Runde datiert sogar aus der NFL-Saison 2019. Die erfolgreichste Phase dieser Franchise ereignete sich in den Spielzeiten 2013 und 2014, als die Seahawks zunächst den Super Bowl gewannen und ein Jahr später erneut im Endspiel standen. Russell Wilson, Marshawn Lynch und Bobby Wagner waren damals die Ikonen von Seattle.

Heute heißen die Schlüsselspieler Sam Darnold, Kenneth Walker III oder Jaxon Smith-Njigba - und sind ebenfalls erfolgreich. Das 23:20 im "Thursday Night Game" gegen die Arizona Cardinals war bereits der dritte Sieg in Folge. Ein großer Erfolgsfaktor - und auch dies ist eine Parallele zu früheren Zeiten - ist die Defense. In allen vier Saisonspielen, auch bei der Niederlage in Woche 1 gegen die San Francisco 49ers (13:17), kassierten die Seahawks maximal 20 Punkte - dreimal ließen sie sogar maximal 17 Zähler zu. Der Schnitt von 16,8 zugelassenen Punkten pro Spiel ist der viertbeste der Liga. Die Verteidigung ist jederzeit zu einem Big-Play in der Lage: Zwölf Sacks und sieben Interceptions gelangen in den ersten vier Wochen - zwei Interceptions und sechs Sacks alleine gegen die Cardinals. Linebacker Uchenna Nwosu, der Kyler Murray gleich zweimal zu Boden riss, sagt: "Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung. Wir trainieren sehr hart. Das ist ein Standard, den wir uns selber gesetzt haben. Wir wissen, dass die Offense dann die Spiele gewinnen wird. Das haben sie heute gezeigt."

Seattle Seahawks: Die Defense stärkt die Offense Offense und Defense sind im Football zwar zwei unterschiedliche Mannschaftsteile, haben aber dennoch einen großen Einfluss aufeinander. Eine stabile Verteidigung nimmt den Druck vom Angriff, in nahezu jedem Drive punkten zu müssen. Dadurch können sie befreiter aufspielen. "Es fühlt sich großartig an, mit diesen Jungs in der Defense rauszugehen", sagt Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba. "Ich weiß, dass sie wenig zulassen. Wir haben großes Vertrauen in sie. Wir haben das Gefühl, dass sie die Besten der Welt sind. Durch sie bekommen wir immer die Chance, das Spiel zu gewinnen - egal in welcher Situation wir uns befinden. Das ist unsere Mentalität."

NFL: Sam Darnold bestätigt seine Top-Form Auch die Offense hat großen Anteil an dem Erfolgslauf. Sam Darnold ist einst als Quarterback-Talent bei den New York Jets gescheitert, lieferte aber in der vergangenen Saison starke Leistungen bei den Minnesota Vikings ab. Wer dachte, dass dies nur ein positiver Ausreißer war, wurde bereits eines Besseren belehrt. Darnold hat sich bislang sogar in vielen Aspekten weiterentwickelt. Seine prozentuelle Anzahl angebrachter Pässe (70,0 Prozent) ist höher als in der vergangenen Saison (66,2 Prozent). Bei seinen erfolgreichen Pässen sorgt er für einen durchschnittlichen Raumgewinn von 9,1 Yards. Vergangene Saison lag dieser Wert bei 7,9 Yards. Dadurch hat sich auch sein Quarterback-Rating von 102,5 auf 106,5 gesteigert. "Sam spielt gerade unglaublich", sagt Head Coach Mike Macdonald. "Er ist einfach so ein cooler Typ. Aber er ist auch ein Mann mit einer Mission. Er ist total entschlossen."

Seahawks Offense: Smith-Njigba wird nur von Nacua übertroffen Was ein Quarterback braucht, um erfolgreich zu sein? Neben einer funktionierenden Offensive Line vor allem schnelle und fangsichere Receiver. In Minnesota hatte er mit Justin Jefferson einen der besten Passempfänger der Liga an seiner Seite. In Seattle ist seine liebste Anspielstation ähnlich effektiv - und zwar in Person von Jaxon Smith-Njigba.

