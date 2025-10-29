Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Baltimore Ravens – Lamar Jackson verhängt Tischtennis- und Videospielverbot in der Kabine
Die Baltimore Ravens bleiben in dieser Spielzeit bislang hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Der verletzte Starquarterback Lamar Jackson hat den Störfaktor erkannt und kurzerhand beseitigen lassen.
Die Baltimore Ravens haben am Sonntag ihren Negativlauf gestoppt und die Chicago Bears mit 30:16 besiegt. Vor dem Spiel hatte das Team sämtliche Ablenkungen aus der Kabine verbannt – darunter den Basketball-Korb, den Tischtennis-Tisch und die Spielkonsolen.
Ravens-Cornerback Marlon Humphrey verriet, dass Star-Quarterback Lamar Jackson die Entscheidung traf, die "Ablenkungen" nach dem 1:5-Start aus der Kabine zu entfernen.
Obwohl Jackson wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste, wollte er, dass sich seine Teamkollegen voll auf ihre Aufgaben konzentrieren. Jackson bestätigte dies am Dienstag im Gespräch mit Reportern.
"Ich habe zu Kenico, unserem Equipmentchef, gesagt, er soll alle Spiele und den Tischtennis-Tisch wegräumen und die Fernseher ausschalten. Wenn wir sie hätten ausbauen können, wären sie auch rausgeflogen", erklärte Jackson.
Baltimore Ravens mit Versuch Saison noch zu retten
"Ich schätze es sehr, dass Steve (Bisciotti, Teambesitzer Anm. d. Red.) uns das alles ermöglicht hat, aber wir mussten uns konzentrieren. Ich will nicht sagen, dass die Jungs ihren Job nicht ernst nehmen – versteht mich nicht falsch –, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es nicht der richtige Moment dafür war. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns."
Jacksons Ansatz zeigte Wirkung: Seine Ravens dominierten die Bears in allen Bereichen des Spiels – mit Tyler Huntley als Quarterback – und erzielten erstmals seit Woche drei wieder 30 Punkte.
Der Sieg am Sonntag bedeutet jedoch nicht, dass die Spielgeräte zurückkehren. Jackson stellte klar, dass es in dieser NFL-Saison keine Spiele mehr in der Kabine geben wird.
Die Ravens haben am Donnerstagabend die Chance, ihren neuen Schwung mitzunehmen, wenn sie auf die Miami Dolphins treffen. Jackson wird voraussichtlich erstmals seit dem 28. September wieder auf dem Feld stehen – und zeigte sich "voller Vorfreude" über sein Comeback.