NFL: Baltimore Ravens – Lamar Jackson verhängt Tischtennis- und Videospielverbot in der Kabine

Die Baltimore Ravens bleiben in dieser Spielzeit bislang hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Der verletzte Starquarterback Lamar Jackson hat den Störfaktor erkannt und kurzerhand beseitigen lassen.

Die Baltimore Ravens haben am Sonntag ihren Negativlauf gestoppt und die Chicago Bears mit 30:16 besiegt. Vor dem Spiel hatte das Team sämtliche Ablenkungen aus der Kabine verbannt – darunter den Basketball-Korb, den Tischtennis-Tisch und die Spielkonsolen.

Ravens-Cornerback Marlon Humphrey verriet, dass Star-Quarterback Lamar Jackson die Entscheidung traf, die "Ablenkungen" nach dem 1:5-Start aus der Kabine zu entfernen.

Obwohl Jackson wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste, wollte er, dass sich seine Teamkollegen voll auf ihre Aufgaben konzentrieren. Jackson bestätigte dies am Dienstag im Gespräch mit Reportern.

"Ich habe zu Kenico, unserem Equipmentchef, gesagt, er soll alle Spiele und den Tischtennis-Tisch wegräumen und die Fernseher ausschalten. Wenn wir sie hätten ausbauen können, wären sie auch rausgeflogen", erklärte Jackson.