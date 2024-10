NFL: Baltimore Ravens schlagen Tampa Bay Buccaneers - Lamar Jackson mit fünf Touchdowns

So brachten die Gäste im zweiten und dritten Viertel in insgesamt sechs Drives Punkte auf das Scoreboard, Tampa Bay gelang in dieser Zeit nichts. Zwei weitere Touchdown-Pässe von Signal Caller Baker Mayfield auf Rachaad White, dazu ein Lauf in die Endzone von Bucky Irving konnten das Spiel im letzten Viertel nicht mehr drehen.