NFL - New England Patriots: Bill Belichick kontert "Weich"-Kritik von Jerod Mayo

Unterstützt wird sie allerdings schon alleine durch die sportliche Bilanz, denn nach dem Sieg zum Auftakt der NFL -Saison gegen die Cincinnati Bengals haben die Patriots sechs Spiele in Folge verloren, zuletzt in London mit 16:32 gegen die Jacksonville Jaguars. So stehen sie bei einer desaströsen 1:6-Bilanz.

Denn Jared Mayo mag der aktuelle Head Coach der New England Patriots sein, doch seine deutlichen Worte, die Patriots seien "ein weiches Team", richteten sich irgendwo auch an Belichick.

"Defensiv führten die Patriots letztes Jahr die Liga in der Rushing Defense an, Yards pro Carry, Nr. 1 in der Liga, und dieses Jahr sind sie irgendwo in den 20ern. Es sind dieselben Spieler", sagte Belichick.

Und stellte klar: "Sie sind nicht weich. Letztes Jahr waren sie das beste Team der Liga in Sachen Laufspiel. Diese Jungs sind da rausgegangen und haben es geschafft, obwohl wir offensiv nicht viele Punkte machen konnten. Mir tun die Defensivspieler leid, denn diese Jungs sind eine harte Truppe. Diese Jungs sind allesamt harte Spieler."

Es ist nicht das erste Mal, dass Mayo ein paar Spitzen gegen seinen Vorgänger, unter dem er spielte und trainierte, loslässt. Zuletzt verwies er auf "eine Menge Löcher im Kader. Meiner Meinung nach ist das keine Sache für ein Jahr. Es wird Zeit brauchen, um den Kader weiter auszubauen", sagte Mayo.