"Letztendlich hängt diese Entscheidung davon ab, wie ich mich fühle und wo ich mental gerade stehe", erklärte Hill zu seiner Zukunft: "Ich bin zufrieden mit meiner bisherigen Karriere. Ich liebe es, Football zu spielen. Ich liebe es, aber es kostet viel Kraft. Es kostet viel mentale und körperliche Kraft." Und weiter: "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mit meiner Mutter, meiner Familie, mit allen reden muss. Wo auch immer ich zu diesem Zeitpunkt mit meinen Gedanken bin, die Entscheidung wird getroffen werden, aber ich weiß, dass ich im Moment keine Zeit hatte, den Augenblick zu genießen." Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

