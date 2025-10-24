NFL - ALLE HIGHLIGHTS IM NFL NETWORK AUF JOYN
NFL - Miami Dolphins: Karriereende nach schwerer Verletzung? Tyreek Hill bezieht Stellung
Veröffentlicht: 24.10.2025
11:09 Uhr
- ran.de
Dolphins-Receiver Tyreek Hill fällt wegen einer schweren Knieverletzung lange aus. Nun bezieht er Stellung zum Thema Karriereende.
Ende September zog sich Dolphins-Receiver Tyreek Hill im Spiel gegen die New York Jets eine schwere Knieverletzung zu, die das Saisonaus für ihn bedeutete. Ob dies auch das Ende seiner NFL-Karriere zur Folge hat, darüber ist sich der Passempfänger aber noch unsicher.
Im Podcast von Terron Armstead, Hills ehemaligem Teamkollegen bei den Dolphins, erklärte der 31-Jährige, er werde sich zu gegebener Zeit mit der Entscheidung befassen. Im Moment konzentriere er sich aber erst einmal darauf, sich von der Operation zu erholen, der er sich vor einigen Wochen unterziehen musste.
Während der OP wurden schwere Schäden an seinem linken Knie behoben, darunter ein Riss des vorderen Kreuzbandes.
"Letztendlich hängt diese Entscheidung davon ab, wie ich mich fühle und wo ich mental gerade stehe", erklärte Hill zu seiner Zukunft: "Ich bin zufrieden mit meiner bisherigen Karriere. Ich liebe es, Football zu spielen. Ich liebe es, aber es kostet viel Kraft. Es kostet viel mentale und körperliche Kraft."
Und weiter: "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mit meiner Mutter, meiner Familie, mit allen reden muss. Wo auch immer ich zu diesem Zeitpunkt mit meinen Gedanken bin, die Entscheidung wird getroffen werden, aber ich weiß, dass ich im Moment keine Zeit hatte, den Augenblick zu genießen." Sein Vertrag läuft noch bis 2026.
Tyreek Hill unterstützt Tua Tagovailoa
Übrigens: Neben seiner eigenen Zukunft hat Hill auch zur aktuell äußerst prekären Situation bei seiner Franchise Stellung bezogen. So habe "jeder etwas zu sagen", wenn ein Team bei einer Bilanz von 1-6 stehe. Jeder sitze auf dem "Hot Seat".
"Es ist eine schwierige Situation. Als wir gewonnen haben, war alles gut. Die Leute konnten sagen, was sie wollten, und es wurde einfach ignoriert", so der Receiver, der in der Folge auch den viel kritisierten Quarterback Tua Tagovailoa in Schutz nahm: "Ich werde Tua unterstützen, egal was bei ihm los ist, denn er ist mein Bruder."