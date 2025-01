NFL - Ben Johnson hat offenbar keine Lust auf die Jacksonville Jaguars

Was ihn in eine komfortable Ausgangsposition bringt. So komfortabel, dass er offenbar auch wählerisch sein kann. Wie NFL -Insider Ian Rapoport berichtet, sollen die Jacksonville Jaguars eine Anfrage gestellt haben, um mit Johnson sprechen zu können.

Daher wird in dem Bericht sogar spekuliert, dass Johnson das Job-Interview nicht einmal führen wird. Genug Alternativen dürfte er sowieso haben.

Sein voller Fokus ist zudem noch auf die aktuelle Saison und den Job bei den Lions gerichtet. Detroit hat sich den Top Seed in der NFC gesichert und hat damit eine Bye Week und Heimrecht bis zum Super Bowl. Die Lions greifen also erst in der Divisional Round in das Geschehen ein.