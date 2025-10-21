Anzeige
NFL

NFL - Denver Broncos: Schiedsrichter verbal bedroht? Konsequenzen für Dre Greenlaw

  • Veröffentlicht: 21.10.2025
  • 11:54 Uhr
  • ran.de

Dre Greenlaw feierte gegen die New York Giants sein Debüt für die Denver Broncos. Es wird ein Nachspiel haben.

Der völlig verrückte Sieg der Denver Broncos gegen die New York Giants hat für Dre Greenlaw ein Nachspiel. Der Linebacker wurde von der NFL wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die NFL, Greenlaw habe Schiedsrichter Brad Allen verfolgt und ihn beim Verlassen des Spielfelds verbal bedroht.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, will Greenlaw Einspruch gegen die Sperre einlegen. Nach aktuellem Stand wird der 27-Jährige demnach in Week 8 gegen die Dallas Cowboys fehlen.

Kurios dabei: Das wilde 33:32 gegen die Giants war Greenlaws erstes Spiel für die Broncos, nachdem er die ersten sechs Partien wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte.

Greenlaw war vor der Saison von den San Francisco 49ers zu den Broncos gewechselt und hat einen Dreijahresvertrag über 31,5 Millionen Dollar unterschrieben.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 1068041521
News

Lions vs. Buccaneers: Comeback endet tragisch, Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 12:16 Uhr
2242274617
News

Mike Evans fällt lange aus: Irre Rekord-Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 11:12 Uhr
2242067551
News

Touchdown aberkannt: Vikings toben nach Pleite

  • 21.10.2025
  • 11:11 Uhr
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich
News

Playoff Picture der NFL: Ein direktes Re-Match

  • 21.10.2025
  • 10:12 Uhr

NFL: Häme für Miami Dolphins - McDaniel-Rauswurf gefordert

  • Video
  • 02:58 Min
  • Ab 0
Trading Kandidaten
News

Trade-Kandidaten: Wohin könnte es Wilson oder Hendrickson ziehen?

  • 21.10.2025
  • 09:40 Uhr
imago images 1059515760
News

Nach Rücktritt: Super-Bowl-Sieger mit Comeback

  • 21.10.2025
  • 08:52 Uhr

NFL-Highlights: Dunk-Jubel nach TD - Seahawks gewinnen Turnover-Festival

  • Video
  • 05:46 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Dallas Cowboys Oct 19, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) looks on prior to the game against the Wa...
News

Kommentar: Jerry Jones versaut Dak den MVP-Award

  • 21.10.2025
  • 08:50 Uhr
Touchdown: Jaxon Smith-Njigba (mit Ball) feiert
News

NFL: Seattle schlägt Houston und bleibt auf Play-off-Kurs

  • 21.10.2025
  • 08:45 Uhr