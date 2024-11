NFL: Bester Saison-Start von Titelverteidigern - Kansas City Chiefs jagen Spitze

ran zeigt, welche Teams nach dem Titelgewinn zum Saisonauftakt die meisten Spiele am Stück gewannen und wie sie jeweils in der Spielzeit abgeschlossen haben.

Nach einem 8-0-Auftakt wurde es in Woche zehn beim 16:14 im Division-Kracher gegen die Denver Broncos eine ganz enge Kiste, mit dem besseren Ende für den Titelverteidiger. Bis zur Spitze is es aber noch ein weiter Weg.

Die Kansas City Chiefs sind auf dem Weg zu einer womöglich historischen Saison. Nach zwei Super-Bowl-Titeln in Serie greifen Patrick Mahomes und Co. nach dem Three-peat, der bisher unerreichten dritten Championship nacheinander.

Die Kansas City Chiefs greifen nicht nur nach dem dritten Titelgewinn in Serie, die Franchise strebt sogar die längste Ungeschlagenserie zum Saison-Start nach einer Championship an. ran zeigt die besten Saison-Starts von Titelverteidigern.

6. Platz: New England Patriots, Saison 2019: 8-0-Start

Den Auftakt in der Liste macht New England mit Coaching-Legende Bill Belichick. Am Ende der Spielzeit verloren die "Pats" in der Wild Card Round mit 13:20 gegen die Tennessee Titans.