Bill Belichick und seine Freundin Jordon Hudson haben erfolglos Markenschutz für Slogans beantragt. Grund ist die Nähe zu geschützten Marken der langjährigen Franchise des Head Coaches, den New England Patriots.

Von Daniel Kugler

Bill Belichick hat einen weiteren Grund, um sich über die New England Patriots zu ärgern.

Wie "ESPN" berichtet, hat das US-Patent- und Markenamt (USPTO) vier Markenanmeldungen abgelehnt, die der Head Coach am College in North Carolina und seine Freundin und gleichzeitig auch PR-Beraterin Jordon Hudson eingereicht hatten.

Anfang dieses Jahres beantragte das Paar Markenschutz für die Slogans: "Do Your Job (Bill's Version)", "Ignore the Noise (Bill's Version)", "The Belestrator (Bill's Version)" und "No Days Off (Bill's Version)".

"Bill's Version" ist laut "Pro Football Talk" eine Hommage an Pop-Superstar Taylor Swift, die sich kürzlich mit Chiefs Tight End Travis Kelce verlobt hat, von der Hudson ein großer Fan ist.

Das Problem an der Sache ist, dass Belichicks ehemaliger Arbeitgeber, die Patriots, die Rechte an denselben vier Phrasen besitut - ohne den Zusatz "Bill's Version" besitzt. Das USPTO stellte fest, dass dieser Zusatz zu einer "Verwechslungsgefahr" mit den bestehenden Marken der Patriots führen würde.

Unterdessen werden die Patriots-Fans sicherlich weiterhin verwirrt sein über die bizarre Feindseligkeit, die Belichick gegenüber seit seinem Abschied dem Team gegenüber hegt, bis hin zu der Behauptung, er sei seit seiner Abgang in den Teameinrichtungen nicht mehr willkommen.