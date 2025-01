NFL Black Monday im Ticker: Neuer Jets-Coach? Gespräch mit altem Bekannten

In der NFL steht der Black Monday bevor. Wer wird entlassen, wer als Nachfolger gehandelt? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

In der NFL steht der Tag bevor, vor dem sich die Trainer wohl am meisten fürchten: der Black Monday.

Am Montag nach dem letzten Spieltag der Regular Season müssen immer wieder unzählige Übungsleiter ihren Arbeitsplatz räumen.

In der Saison 2024 erwischte es bereits während der regulären Saison drei Head Coaches. So mussten Robert Saleh (New York Jets), Dennis Allen (New Orleans Saints) und Matt Eberflus (Chicago Bears) ihre Sachen packen.

Welche Cheftrainer folgen? Welche Koordinatoren müssen gehen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Und welche General Manager werden angestellt?

ran fasst Entlassungen, Neuanstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.