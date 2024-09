NFL: Robert Kraft ersteigert Brady-Sammelkarte für Mega-Summe

Erneut geht ein Sammelstück von Tom Brady über die Theke. Der Käufer ist kein Unbekannter: Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots.

New-England-Patriots-Besitzer Robert Kraft hat im Rahmen einer Auktion von Sotheby’s offenbar eine signierte Rookie-Sammelkarte von NFL-Ikone Tom Brady ersteigert. Dafür blätterte der 83-Jährige laut "Boston Globe" umgerechnet rund 108.000 Euro hin.

Der wertvolle Gegenstand wurde von Brady persönlich zur Verfügung gestellt. Während der Veranstaltung saß die Quarterback-Legende neben Kraft.

Die beiden kennen sich gut, schließlich verbrachte Brady einen Großteil seiner Karriere in New England. In 20 Jahren bei der Franchise führte er sie in neun Super Bowls - sechs davon konnten die Pats für sich entscheiden.

Insgesamt haben an diesem Abend wohl vier Brady-Karten einen neuen Besitzer gefunden. Diese brachten dem Bericht zufolge knapp 730.000 Euro ein.