Demnach ist damit zu rechnen, dass der 27-Jährige nach Erhalt der Prämie die Saison 2025 in San Francisco verbringen wird.

Aiyuk hat im vergangenen Jahr einen Vierjahresvertrag über 120 Millionen Dollar bei den 49ers unterschrieben. Der Bonus wird fällig, wenn er am Dienstag noch im Kader des Teams steht.

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, wird nicht erwartet, dass die Franchise den Wide Receiver bis Dienstag tradet. Das Datum ist entscheidend, da am 1. April ein Bonus in Höhe von 22,85 Millionen Dollar im Vertrag des Spielers greift.

Das Wichtigste in Kürze

Die Spielzeit 2024 wurde für Aiyuk aufgrund eines Kreuzbandrisses im vergangenen Oktober bereits frühzeitig beendet. Er kam damit nur auf 25 Catches für 374 Yards und blieb ohne Touchdown.

In der Saison 2023 hatte der Passempfänger noch 75 Receptions für 1.342 Yards und sieben Touchdowns erzielt. Die "Niners" haben Aiyuk in der ersten Runde des Draft 2020 an Position 25 verpflichtet.

Damit vermeidet die Franchise mit großer Wahrscheinlichkeit einen weiteren Abgang im Receiving Corps, nachdem in dieser Offseason bereits Deebo Samuel zu den Washington Commanders getradet wurde.