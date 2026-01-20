- Anzeige -
NFL: Buffalo Bills entlassen Head Coach Sean McDermott - wird ein Ex-Mitspieler von Josh Allen der Nachfolger?

  • Veröffentlicht: 20.01.2026
  • 15:52 Uhr
  • ran

Nach dem Playoff-Aus haben sich die Buffalo Bills von Head Coach Sean McDermott getrennt. Die gehandelten Nachfolgekandidaten teilen eine Verbindung zu Star-Quarterback Josh Allen.

Die Buffalo Bills sorgten nach dem Overtime-Aus gegen die Denver Broncos in der Divisional Round der NFL-Playoffs für einen Paukenschlag und trennten sich von Head Coach Sean McDermott.

In acht von neun Jahren seiner Amtszeit führte der 51-Jährige die Franchise in die Playoffs, den Super Bowl konnte das Team dabei jedoch nie erreichen.

Damit beginnt für die Veranwortlichen um General Manager Brandon Beane, der kurz nach der Bekanntgabe des McDermott-Aus befördert wurde und nun auch den Titel President of Football Operations trägt, nun die Nachfolgersuche.

"ESPN"-Analyst Peter Schrager nennt drei aussichtsreiche Kandidaten als Optionen für die Franchise. Zum einen fällt dabei der Name Brian Daboll.

Der 50-Jährige wurde im November während seiner vierten Spielzeit als Head Coach der New York Giants entlassen. Daboll verfügt über eine Bills-Vergangenheit und kennt Star-Quarterback Josh Allen bestens. Von 2018 bis 2021 fungierte er als Offensive Coordinator des Teams.

Daneben nennt der Experte Joe Brady als weitere Option. Der 36-Jährige war zunächst Quarterback Coach der Bills und ist seit 2023 Offensive Coordinator in Buffalo. Zuvor war er 2020 und 2021 in gleicher Funktion bei den Carolina Panthers tätig.

Brady ist derweil auch bei anderen Franchises ein gefragter Mann und zählt etwa bei den Baltimore Ravens und Miami Dolphins zu den Coaching-Kandidaten.

Als dritten Kandidaten nennt Schrager Davis Webb, den Quarterbacks Coach/Pass Game Coordinator der Broncos. Der erst 30-Jährige arbeitet seit drei Jahren in Denver und war in seiner aktiven Karriere als Quarterback drei Jahre lang Teamkollege von Franchise-Gesicht Allen. Webb hat zuvor bereits bei den Ravens und Las Vegas Raiders vorgesprochen.

"Yahoo Sports" nennt zudem Chris Shula (Defensive Coordinator der Los Angeles Rams), Klint Kubiak (Offensive Coordinator der Seattle Seahawks), Jesse Minter (Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers), Mike LaFleur (Offensive Coordinator der Los Angeles Rams) und Brian Flores (Defensive Coordinator der Minnesota Vikings) als weitere Optionen für die Bills.

