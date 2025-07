James Cook geht in das letzte Jahr seines Rookievertrages. Der Running Back der Buffalo Bills fordert schon länger ein Top-Gehalt und untermauerte seine Forderungen jetzt noch einmal.

NFL-Profi James Cook befindet sich bei den Buffalo Bills derzeit in einer schwierigen Situation. Der Running Back geht in das letzte Jahr seines Rookievertrages, eine Verlängerung kam bislang nicht zustande. Gerade auf seiner Position, die mit einer hohen Verletzungsgefahr verbunden ist, ist die mangelnde langfristige Absicherung problematisch.

Dennoch nimmt Cook ganz normal am Training Camp der Bills teil, ein Holdout ist aktuell kein Thema. Doch an seiner Haltung, einen Topvertrag einzufordern, hat sich deshalb nichts geändert. "Wir führen Gespräche", sagte er und stellte klar: "Ich verdiene, was ich fordere und was ich brauche. Und es wird irgendwann passieren."

Ob das allerdings bei den Bills passieren wird oder bei einem anderen Team - etwa nächstes Jahr im Rahmen der Free Agency -, das ließ der 25-Jährige offen. "Es wird passieren, wo auch immer", sagte der Zweitrundenpick von 2022.