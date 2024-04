NFL: Buffalo Bills planen offenbar Anteilsverkauf

Neben den Bills ist Pegula ebenfalls Besitzer der Buffalo Sabres in der NHL, sowie zweier Lacrosse-Teams, den Buffalo Bandits und den Rochester Knighthawks. Diese seien in den potenziellen Verkauf aber nicht verwickelt: "Diese Gespräche betreffen nur die Bills und kein anderes Team", teilte die Familie mit.

"Die Familie Pegula hat Allen & Company (eine Investmentbank, Anm. d. Red.) beauftragt, den möglichen Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an den Bills zu prüfen", teilte das Team am Freitag in einem Statement mit.

Das Owner-Paar Terry und Kim Pegula möchte einen Anteil von 25 Prozent an den Buffalo Bills verkaufen. Die Besitzerfamilie der NFL-Franchise bestätigte entsprechende Medienberichte von "The Athletic" bereits.

Außerdem lege die Familie Wert darauf, weiterhin als Merheitseigentümer zu bleiben: "Keine Investition wäre möglich, ohne dass Terry Pegula und die Familie Pegula eine Mehrheitsbeteiligung an dem Team behalten. Ihr anhaltendes Engagement für den Westen New Yorks, das neue Highmark Stadium, unsere Fans und die anderen Teams in ihrem Portfolio bleibt unverändert", heißt es weiter in dem Statement.

Terry und seine Frau Kim Pegula hatten die Buffalo Bills 2014 für die damalige Rekordsumme von 1,4 Milliarden US-Dollar gekauft. Laut "Forbes" beläuft sich der Wert der Franchise mittlerweile auf 3,7 Milliarden US-Dollar (Stand: August 2023).