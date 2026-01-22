Hat Brandin Cooks den Ball gefangen oder nicht? Der Receiver der Buffalo Bills hat eine klare Meinung zur umstrittenen Entscheidung der Schiedsrichter.

Für Brandin Cooks gibt es keine zwei Meinungen.

"Unterm Strich war es ein Catch", sagte Cook bei "Good Morning Football". "Nicht nur so, wie es aussah, sondern auch so, wie es sich angefühlt hat."

Der Wide Receiver der Buffalo Bills spricht über die Szene, die das Spiel der Divisional Round der NFL-Playoffs zwischen den Denver Broncos und Bills (33:30 nach Overtime) mit entschieden hat.

Nach einem Pass von Quarterback Josh Allen hatte Cooks seine Hände im Duell mit Broncos-DB Ja'Quan McMillian am Ball, die Schiedsrichter entschieden aber auf Interception, da er den Ball im Fallen an McMillian verlor.

Ein umstrittener Call, der für viele Diskussionen sorgte. Sogar Bengals-Quarterback Joe Burrow äußerte sich dazu. Er verteidigte die Referees.

"Man sieht über die ganze Liga hinweg Beispiele, das ganze Jahr über und auch in den vergangenen Jahren, und denkt sich: Moment mal. Wenn das ein Catch war, dann ist es ein absoluter No-Brainer, dass das hier auch ein Catch war", sagte Cooks hingegen.