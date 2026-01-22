- Anzeige -
NFL - Buffalo Bills: Umstrittenes Play vs. Denver Broncos – Brandin Cooks äußert sich

  • Veröffentlicht: 22.01.2026
  • 23:08 Uhr
  • ran.de

Hat Brandin Cooks den Ball gefangen oder nicht? Der Receiver der Buffalo Bills hat eine klare Meinung zur umstrittenen Entscheidung der Schiedsrichter.

Für Brandin Cooks gibt es keine zwei Meinungen.

"Unterm Strich war es ein Catch", sagte Cook bei "Good Morning Football". "Nicht nur so, wie es aussah, sondern auch so, wie es sich angefühlt hat."

Der Wide Receiver der Buffalo Bills spricht über die Szene, die das Spiel der Divisional Round der NFL-Playoffs zwischen den Denver Broncos und Bills (33:30 nach Overtime) mit entschieden hat.

Nach einem Pass von Quarterback Josh Allen hatte Cooks seine Hände im Duell mit Broncos-DB Ja'Quan McMillian am Ball, die Schiedsrichter entschieden aber auf Interception, da er den Ball im Fallen an McMillian verlor.

Ein umstrittener Call, der für viele Diskussionen sorgte. Sogar Bengals-Quarterback Joe Burrow äußerte sich dazu. Er verteidigte die Referees.

"Man sieht über die ganze Liga hinweg Beispiele, das ganze Jahr über und auch in den vergangenen Jahren, und denkt sich: Moment mal. Wenn das ein Catch war, dann ist es ein absoluter No-Brainer, dass das hier auch ein Catch war", sagte Cooks hingegen.

Brandin Cooks: Kritik an Überprüfung

Er kritisierte wie sein Ex-Coach Sean McDermott, der nach der Pleite entlassen wurde, dass die Zeit, die für die Überprüfung genommen wurde, "einfach nicht ausreichend" gewesen sei, "gemessen an der Bedeutung dieses Spiels und der Situation. Das ist schon enttäuschend".

Cooks ergänzte: "Meine Hände haben den Ball zu keinem Zeitpunkt losgelassen. Und der andere Punkt ist: Im Zweifel geht es zugunsten der Offense. Aber ganz ehrlich, tief in meinem Herzen bin ich überzeugt, dass ich diesen Ball gefangen habe."

Nach der Interception-Entscheidung bekamen die Broncos die Chance, in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Wil Lutz verwandelte anschließend aus 23 Yards und entschied das Spiel. Im Championship Game treffen die Broncos nun am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) auf die New England Patriots.

