NFL: San Francisco 49ers wohl vor Trennung von Star-Tackle Williams
- Veröffentlicht: 25.02.2026
- 11:54 Uhr
Zwei Wochen vor dem Start der Free Agency könnte es zwischen den 49ers und ihrem Star-Tackle zu einer Trennung kommen.
Offensive-Tackle Trent Williams geht diese NFL-Saison in sein letztes Vertragsjahr bei den San Francisco 49ers. Derzeit beträgt seine Cap Nummer 38,84 Millionen Dollar, bestehend aus einem Grundgehalt von 22,21 Millionen Dollar und ein Optionsbonus von 10 Millionen Dollar, der in den kommenden Wochen fällig wird.
Gerade dieser Optionsbonus führt dazu, dass beide Parteien schnellstmöglich eine für beide Seiten akzeptable Vereinbarung über einen neuen Vertrag erzielen wollen.
Wie Adam Schefter von "ESPN" am Dienstag berichtete, wollen die 49ers die Cap Nummer unbedingt verringern. Doch bislang gelang es nicht, sich auf eine beiderseitig einvernehmliche Lösung zu einigen. Laut Schefter könnte dies nun sogar zu einer Trennung nach sechs Jahren im Team führen.
NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"
NFL: "Trent liebt es, ein Niner zu sein"
Am Dienstag wurde General Manager John Lynch beim Scouting-Combine auf die Thematik angesprochen. Er zeigte sich jedoch recht optimistisch: "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich mich in den letzten Wochen sowohl mit Trent als auch mit seinem Agenten, Vincent Taylor, getroffen habe und wir wirklich gute, produktive und gehaltvolle Gespräche hatten."
Und weiter: "Und so viel weiß ich: Trent liebt es, ein Niner zu sein. Wir lieben es, Trent als Niner bei uns zu haben, und es liegt an uns, das zu klären und diese schwierige Balance zu finden. Es gibt einige besondere Umstände - wir alle wissen, was Trent für ein Spieler ist und wie großartig er war. Er wird 38 Jahre alt, und das spielt natürlich eine Rolle, aber ich denke, wir sind alle auf derselben Wellenlänge und blicken sehr positiv auf die weitere Entwicklung."
San Francisco 49ers: Vertrags-Komplikationen mit Williams nichts Neues
Am Ende der vergangenen Saison erklärte Williams gegenüber "ESPN", dass er erwarte, dass die 49ers seinen Vertrag anpassen werden - wahrscheinlich in Form einer kurzen Verlängerung, die ihm weitere Garantien bieten und dem Team zusätzliche Entlastung beim Salary Cap für 2026 verschaffen würde. Die Vertragsverhandlungen zwischen den Niners und Williams fielen beiden Parteien in der Vergangenheit aber immer wieder schwer.
So boykottierte Williams 2024 40 Tage lang das Traningslager, um eine Vertragsverlängerung zu lukrativen Bezügen zu erzwingen - trotz seines schon damals hohen Alters lohnte sich die Aktion: Williams erhielt einen umstrukturierten Dreijahresvertrag über 82,66 Millionen Dollar zu, der 48 Millionen Dollar direkt bei Unterzeichnung beinhaltete.
NFL: Williams gilt als einer der besten Offensive-Tackles aller Zeiten
Trent Williams gilt allgemein als einer der besten Offensive-Tackle aller Zeiten. Insgesamt ist er zwölffacher Pro-Bowler und wurde fünf mal ins All-Pro Team gewählt. Er startete in über 200 Spielen und spielt seit 2010 in der NFL. 2019 musste er wegen einer Krebserkrankung die gesamte Saison aussetzen. Auf Anfrage seines Spielerberaters wurde er in der Offseason 2020 zu den San Francisco 49ers getradet
Und auch jetzt denkt der Offensive-Tackle noch nicht an ein Karriereende - ganz im Gegenteil. Er hat bereits mehrfach betont, dass er gerne spielen würde, bis er 40 ist. Eine mögliche Vertragsverlängerung mit den 49ers würde daher vermutlich auch über die jetzige Saison hinausgehen. Hinzu kommt, dass die Niners, falls sie Williams am Ende tatsächlich entlassen würden, mehr als 34 Millionen Dollar an Dead Money zahlen müssten und nur etwas mehr als vier Millionen Dollar an Cap Space gewinnen würden. Dementsprechend wird zeitnah mit einer Entscheidung gerechnet.
