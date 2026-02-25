Bleibt er in Indiana?
NFL: Indianapolis Colts geben Update zu Daniel Jones
- Veröffentlicht: 25.02.2026
- 12:48 Uhr
- ran.de
Die Indianapolis Colts haben ein Update zur Verhandslungssituation von Daniel Jones gegeben. Auch eins seiner Lieblingsziele soll verlängert werden.
Die Indianapolis Colts sind zuversichtlich, Quarterback Daniel Jones vor dem Start der Free Agency zu halten. General Manager Chris Ballard gab beim NFL Scouting Combine ein positives Update zu den Verhandlungen mit dem 28-Jährigen.
Ballard sagte wörtlich: "Es war sehr positiv. Wenn beide Seiten darauf drängen, es zu schaffen, funktioniert es normalerweise auch. Wir drängen, sie drängen."
Franchise Tag für Daniel Jones? "Nicht das, was wir wollen"
Die Verhandlungsperiode beginnt am 9. März, die Free Agency am 11. März. Sollte keine Einigung zustande kommen, könnte Indianapolis den Franchise Tag einsetzen (für QB rund 47,3 Millionen Dollar). Ballard betonte jedoch: „Das ist nicht, was wir wollen. Es ist ein Tool, das wir haben."
Jones absolvierte in seiner ersten Saison bei den Colts 13 Spiele und kam auf 3.101 Passing Yards, 19 Touchdowns sowie 8 Interceptions. Gemeinsam mit dem Team gewann er acht der ersten zehn Partien, ehe er sich einen Achillessehnenriss zuzog und die letzten vier Spiele verpasste. Bereits 2023 hatte er bei den New York Giants einen Kreuzbandriss erlitten.
Ballard zur langfristigen Genesung: "Die Art, wie er sich vorbereitet, wie er gebaut ist - ich denke, langfristig wird Daniel absolut fit sein."
Head Coach Shane Steichen ergänzte: "Daniel Jones spielte siegreichen Football für uns, bis seine Verletzung passierte. Er greift seine Reha richtig an - ich bin zuversichtlich, dass er zum Training Camp bereit ist."
Indianapolis Colts: Auch Alec Pierce soll verlängern
Auch mit Wide Receiver Alec Pierce laufen die Gespräche positiv. Pierce stellte 2025 Karrierebestwerte auf: 47 Fänge für 1.003 Yards (beste Yards-per-Catch der NFL mit 21,3).
NFL-Gerüchte: General Manager der Pittsburgh Steelers mit klarer Ansage zu Aaron Rodgers
Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)
Der Einjahresvertrag des Quarterbacks bei den Steelers ist ausgelaufen, ob der 42-Jährige seine NFL-Karriere fortsetzen will, ist noch offen. Klar ist allerdings, dass die Steelers Rodgers sehr gerne für ein weiteres Jahr unter Vertrag nehmen würden. "Die Tür für Aaron steht offen", sagte General Manager Omar Khan: "Er weiß, wie wir über ihn denken. Es war für beide Seiten eine gute Erfahrung. Leider haben wir unsere Ziele am Ende nicht erreicht. Aber der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit."
Breece Hall (New York Jets)
Spielt Breece Hall auch in der kommenden Saison für die New York Jets? Um ihre Chancen auf einen Verbleib des Running Backs zu verbessern, sollen die Jets laut "NBC" die Anwendung des Transition Tags in Betracht ziehen. Das ist ein eher selten verwendetes Instrument, um einen Free Agent zu halten. Die Jets hätten in dem Fall das Recht, mit dem Angebot eines Rivalen gleichzuziehen und Hall damit zu halten.
Lane Johnson, Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)
Die Eagles könnten in der Offseason mit Lane Johnson und Landon Dickerson zwei Starting-Offensive-Liner verlieren. Eagles-Reporter Jeff McLane erklärte im Podcast "Uncovering the Birds", dass der 35-jährige Johnson sich noch nicht sicher sei, ob er "zurückkommt oder nicht". Dabei läuft sein Vertrag noch bis 2028. Und was wird aus Dickerson?
Lane Johnson, Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)
Mit seinen 27 Jahren sollte Dickerson eigentlich noch nicht an ein Karriereende denken. Sein Vertrag über vier Jahre und 84 Millionen US-Dollar läuft bis zur Saison 2028. Und dennoch sagte McLane: "Landon Dickerson könnte noch ein größeres Fragezeichen sein (als Johnson)." Mike Garafolo vom NFL Network berichtet, er habe ähnliches gehört.
George Pickens (Dallas Cowboys)
Erst vor der Saison war George Pickens per Trade bei den Dallas Cowboys gelandet. Sein bei den Pittsburgh Steelers unterschriebener Rookie-Vertrag läuft nach dieser Spielzeit aus. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben noch keine Gespräche über eine Verlängerung stattgefunden. Demnach ist die wahrscheinlichste Option, ihn über den Franchise Tag für ungefähr 28 Millionen US-Dollar zu halten. Dann könnte versucht werden, sich auf einen langfristigen Deal zu einigen.
Jaylen Waddle (Miami Dolphins)
Beinahe hätte es einen weiteren Blockbuster-Trade in der NFL gegeben: Wie NFL-Insider Cameron Wolfe berichtet, standen die Miami Dolphins und Denver Broncos kurz vor einem Trade von Wide Receiver Jaylen Waddle. Demnach waren die Gespräche fortgeschritten, scheiterten letztendlich aber am Preis. Die Dolphins verlangten wohl mehrere Top-Picks, darunter mindestens einen in der ersten Runde.
Steichen: „Es wäre riesig für uns, diese beiden Jungs zurückzubekommen. Diese Kontinuität wäre für die Offense enorm wichtig."