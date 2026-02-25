NFL: Indianapolis Colts geben Update zu Daniel Jones

Die Indianapolis Colts sind zuversichtlich, Quarterback Daniel Jones vor dem Start der Free Agency zu halten. General Manager Chris Ballard gab beim NFL Scouting Combine ein positives Update zu den Verhandlungen mit dem 28-Jährigen.

Die Indianapolis Colts haben ein Update zur Verhandslungssituation von Daniel Jones gegeben. Auch eins seiner Lieblingsziele soll verlängert werden.

Ballard sagte wörtlich: "Es war sehr positiv. Wenn beide Seiten darauf drängen, es zu schaffen, funktioniert es normalerweise auch. Wir drängen, sie drängen."

Franchise Tag für Daniel Jones? "Nicht das, was wir wollen"

Die Verhandlungsperiode beginnt am 9. März, die Free Agency am 11. März. Sollte keine Einigung zustande kommen, könnte Indianapolis den Franchise Tag einsetzen (für QB rund 47,3 Millionen Dollar). Ballard betonte jedoch: „Das ist nicht, was wir wollen. Es ist ein Tool, das wir haben."

Jones absolvierte in seiner ersten Saison bei den Colts 13 Spiele und kam auf 3.101 Passing Yards, 19 Touchdowns sowie 8 Interceptions. Gemeinsam mit dem Team gewann er acht der ersten zehn Partien, ehe er sich einen Achillessehnenriss zuzog und die letzten vier Spiele verpasste. Bereits 2023 hatte er bei den New York Giants einen Kreuzbandriss erlitten.

Ballard zur langfristigen Genesung: "Die Art, wie er sich vorbereitet, wie er gebaut ist - ich denke, langfristig wird Daniel absolut fit sein."

Head Coach Shane Steichen ergänzte: "Daniel Jones spielte siegreichen Football für uns, bis seine Verletzung passierte. Er greift seine Reha richtig an - ich bin zuversichtlich, dass er zum Training Camp bereit ist."