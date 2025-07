NFL - Chicago Bears: Quarterback Caleb Williams spricht über große Ziele

Die Chicago Bears gehen mit großen Zielen ins neue Jahr, nachdem in der Offseason einiges verändert wurde. Caleb Williams spricht beim Beginn des Training Camp über konkrete Richtwerte, die auch sein neuer Head Coach Ben Johnson verlangt.

Die Chicago Bears haben in ihrer langen Geschichte noch nie einen Quarterback gehabt, der in einer NFL-Saison über 4.000 Yards geworfen hat. Caleb Williams will das in diesem Jahr ändern.

Am Dienstag sprach der Quarterback im Training Camp über seine Ziele für die kommende Saison. Dabei nannte er zwei konkrete Meilensteine, die er erreichen möchte.

Einer davon: besagter 4.000-Yard-Rekord. "Natürlich habe ich persönliche Ziele. Eines davon ist, der erste 4.000-Yard-Passer in der Geschichte der Bears zu werden", sagte Williams.