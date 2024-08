NFL - Chicago Bears Quarterback Caleb Williams verspricht: "Wir werden explosiv sein!"

"Er ist der Starter. Und ich wette, dass er als Rookie gut spielen wird", schrieb NFL-Reporter Albert Breer für "Sports Illustrated". Williams liege weit vor seinen Konkurrenten auf der Quarterback-Position erklärte Breer. Und er wurde am Dienstag von den Bears bestätigt.

Während in den letzten drei Jahren Justin Fields gewogen und letztendlich für zu leicht befunden wurde, deutet nun eigentlich alles daraufhin, dass Williams tatsächlich der neue Franchise-Quarterback für die kommenden Jahre sein könnte.

Der Schlüssel für diese Entwicklung soll Caleb Williams sein. Der 22 Jahre alte Quarterback kam im Frühjahr als Top-Pick des diesjährigen Drafts in die "Windy City".

Gelingt es der Offense der Franchise aus Illinois, in Schwung zu kommen, könnten die Bears sich nach schwierigen Jahren endlich wieder zu einem Top-Team aufschwingen.

Die Defense der Chicago Bears hat in der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Saison bewiesen, dass sie zu den besten der NFL gehört.

Das Wichtigste in Kürze

Im ersten Depth Chart der Saison wird Williams als Starter genannt, vor Tyson Bagent und Brett Rypien. Die kommende Saison soll also kein Lehrjahr für den Quarterback werden, Williams soll direkt übernehmen und liefern.

Williams im ersten Depth Chart an Position eins

Die Idee der Bears ist es, Williams hochkarätige und erfahrene Playmaker in der Offensive zur Seite zu stellen, um Druck von seinen Schultern zu nehmen. Dazu passt auch, dass der 40-jährige Tight End Marcedes "Big Dog" Lewis nach wie vor im Kader steht.

Williams und Allen, beide neu in Chicago, verbringen viel Zeit miteinander. Sie spielen Karten, gehen Essen oder reden einfach nur über Football. Allen könnte dabei die Rolle eines Mentors einnehmen und Williams beim Start in die NFL helfen.

Ein Fragezeichen steht hinter der O-Line

"Wir werden explosiv sein", versprach Williams, der trotz des medialen Hypes um seine Person bescheiden und abgeklärt auftritt und bestätigte den Bears-Plan: "Aber das bedeutet nicht, dass ich ständig 50-Yards-Bomben werfe. Es geht um das Screen-Game, das Run-Game, das Quick-Game. Es geht darum, den Ball unseren Jungs in die Hand zu geben, damit sie ihren Job machen können."

Das größte Fragezeichen steht derzeit wohl hinter der nicht unbedingt sattelfesten O-Line der Bears. Allerdings war es am College eine der großen Stärken von Williams, den Ball aus der Bewegung zu werfen und dem Druck der gegnerischen Defensiven auszuweichen. Deshalb erscheint dieses Problem berherrschbar.

Dem Debüt von Caleb Williams in der Preseason steht also eigentlich nichts im Weg. Wenn der Shooting-Star erstmals im Bears-Trikot mit der Nummer 18 das Spielfeld betritt, soll das nicht weniger als den Beginn einer neuen Ära in Chicago markieren.

Und momentan gibt es zumindest einige Vorzeichen, die den Fans der Bears Hoffnungen auf eine bessere Zukunft machen können.