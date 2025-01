NFL-Spiele an Weihnachten bis 2026 auf Netflix

In satten 72 Ländern war die NFL unter den zehn meistgesehenen Inhalten der Woche bei Netflix, in den USA waren die beiden Spiele unangefochten auf Platz eins (Baltimore at Houston) und zwei (Kansas City at Pittsburgh).

Das Weihnachts-Special der NFL auf Netflix wird kein Einzelfall bleiben, auch in den kommenden beiden Jahren hält Netflix die Rechte an zwei Spielen am 1. Weihnachtsfeiertag.