26. Pick: Los Angeles Rams - G Tyler Booker (Alabama)

Die Rams holen sich mehr Robustheit für die wacklige interior Offensive Line. Tyler Booker dürfte in erster Linie als Guard eingeplant sein, Steve Avila könnte in diesem Szenario auf die Center-Position rücken. So oder so: Die Rams brauchen mehr Qualität in der Mitte der O-Line.