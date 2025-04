Es brodelt zwischen den Cincinnati Bengals und Trey Hendrickson. Der Defensive End hat sich über Aussagen von Vizepräsidentin Katie Blackburn geärgert.

Ist das Tischtuch zwischen Trey Hendrickson und den Cincinnati Bengals zerschnitten?

Fakt ist: Der Defensive End reagierte auf Aussagen von Vizepräsidentin Katie Blackburn angesäuert. Beim Owner Meeting der NFL hatte sie gesagt, dass Hendrickson "mit gewissen Angeboten zufrieden sein" solle, auch wenn er das vielleicht anders sehe.

"Ein Teil liegt an ihm selbst: Irgendwann muss er bereit sein, zufrieden zu sein. Wenn er das nicht ist, dann ist es manchmal eben das, was die Verhandlungen aufhält. Am Ende muss er zustimmen – und wir haben den größten Respekt vor ihm", sagte sie.

Soll heißen: Hendrickson, der um einen Trade gebeten hatte aber auch einen neuen Vertrag bei den Bengals unterschreiben würde, liegt ein Angebot vor. Es reicht ihm aber offenbar nicht. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft nach der kommenden Saison aus.