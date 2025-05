Zu oft rennen die Bengals einem schlechten Saisonstart hinterher und stehen nach den ersten Wochen bereits unter Druck. Weshalb es in diesem Jahr zu einem ungewöhnlichen wie riskanten Schritt kommen könnte.

Nur 2021 hatte Cincinnati nach drei Wochen eine positive Bilanz - und kam am Saisonende in den Super Bowl.

In den bislang sechs Jahren unter Head Coach Zac Taylor stehen die Bengals bei einer Bilanz von nur einem Sieg, aber elf Niederlagen, wenn man die Ergebnisse der ersten zwei Wochen jedes Jahres zusammennimmt.

Zu behaupten, die Cincinnati Bengals seien Spätstarter, wäre noch eine Untertreibung. Seit Jahren tut sich die Franchise aus Ohio schwer, erfolgreich in eine NFL -Saison zu starten. Das belegen auch die Zahlen.

Die Cincinnati Bengals kommen seit Jahren nur behäbig in eine NFL-Saison. In diesem Jahr könnte es deshalb eine gravierende und riskante Anpassung geben.

Stars in der Preseason? Taylor mit "gutem Gefühl"

Denn aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Bengals planen, ihre Starter bereits in der Preseason einzusetzen, um einen Rhythmus für die ersten Wochen aufzubauen. Damit sollen die Startschwierigkeiten behoben werden.

"Ich habe ein gutes Gefühl dabei, unsere Jungs in der Preseason spielen zu lassen", sagte Taylor laut "ESPN". Bislang kamen die Stars in seiner Ära bei den Bengals in den Testspielen vor der Saison kaum zum Einsatz.

Die Überlegungen sind jetzt aber andere, auch wenn der Head Coach betont: "Das kann sich immer ändern, je nach Gesundheit und wie sich die Dinge mit unserem Team während des Trainingslagers entwickeln."