Will Levis ist nach der Draft-Wahl von Cam Ward nur noch die Nummer zwei bei den Tennessee Titans. Eine Situation, die dem Quarterback nicht gefällt.

von Chris Lugert

Spätestens mit dem NFL Draft 2025 haben sich die Vorzeichen bei den Tennessee Titans verändert. Nummer-1-Pick Cam Ward ist der neue Hoffnungsträger der Franchise und soll bestenfalls auf Jahre die Quarterback-Position bekleiden.

Leidtragender dieser Entwicklung ist Will Levis, der seinerseits erst 2023 von den Titans in der 2. Runde gepickt worden war. Doch damals herrschte in Nashville ein anderes Regime und Levis konnte seitdem nur selten Eigenwerbung betreiben.

Schlagzeilen schrieb der 25-Jährige entweder mit seiner ungewöhnlichen Vorliebe für Mayonnaise oder aber mit teils völlig wilden Interceptions. Konstant gute Leistungen vermochte er jedoch kaum zu zeigen.

Dennoch schmerzt es Levis enorm, dass er seinen Job als Starting-Quarterback verloren hat - auch wenn Head Coach Brian Callahan offiziell von einem Zweikampf spricht. Jeder weiß aber, dass Levis nur noch der Herausforderer ist.