NFL entlässt drei Referees auf ungewöhnliche Art und Weise

Die NFL hat drei ihrer Referees entlassen. Die Art und Weise ist eine Besonderheit. Die Türen zur Liga sind aber nicht gänzlich zu.

Drei Entlassungen im Frühjahr! In der NFL, die einige zynisch auch mit "Not for long" (nicht für lange) abkürzen, keine wirkliche Besonderheit.

Doch dieses Mal trifft es keine Spieler oder Trainer, sondern Schiedsrichter.

James Carter, Schiedsrichter im zweiten Jahr, Robin DeLorenzo, eine Line-Judge im dritten Jahr, und Robert Richeson, ebenfalls Line-Judge mit einem Jahr Erfahrung, wurden von der NFL entlassen.

Carter wurde in der vergangenen Spielzeit wegen mehreren Verletzungen als möglicher Ersatzschiedsrichter für die Playoffs nominiert, kam aber nicht zum Einsatz. DeLorenzo und Richeson wurden (oder konnten) von der Liga nicht in den Playoffs eingesetzt werden.

Das Besondere: Die Liga brachte die drei Schiedsrichter für die kommende Spielzeit am College unter. Ein neuer Weg, waren Referees in der Vergangenheit nach einer Entlassung meist auf sich allein gestellt.