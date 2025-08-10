Anzeige
Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn

NFL - Dallas Cowboys: CeeDee Lamb kollidiert mit Schiedsrichter

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 08:58 Uhr
  • SID

Eigentlich wollte CeeDee Lamb den Dallas Cowboys nur als Zuschauer zujubeln, einem harten Tackle konnte der Star-Receiver der Texaner aber dennoch nicht entgehen.

Ein Schiedsrichter lief CeeDee Lamb, am Seitenrand lässig mit T-Shirt und Kappe unterwegs, beim NFL-Vorbereitungsspiel der Dallas Cowboys gegen die Los Angeles Rams (21:31) im Vollsprint in den Rücken.

Lamb war zu nah an die Seitenlinie gelaufen, um einen Pass seines Teams zu feiern.

Weder er noch der Unparteiische, der nur aufs Feld guckte, hatten einander gesehen. Lamb, dessen Kappe bei der Kollision cartoon-reif nach hinten flog, war von seinem Team bewusst geschont worden, für seine Unachtsamkeit kassierten die Cowboys eine Strafe von 15 Yards. Über die kuriose Szene konnten der 26-Jährige und seine Teamkollegen dennoch lachen.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
News und Videos zur NFL
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 10.08.2025
  • 13:05 Uhr
imago images 1064906335
News

Preseason-Spiel abgebrochen: Lions-Profi gibt Update

  • 10.08.2025
  • 09:48 Uhr
Mahomes
News

Preseason: Chiefs verlieren bei Mahomes' Kurzeinsatz

  • 10.08.2025
  • 09:46 Uhr
imago images 1064905579
News

Mega-Field-Goal: Krieg heizt Kicker-Wettkampf an

  • 10.08.2025
  • 09:18 Uhr
Equanimeous St. Brown
News

St. Brown auf der IR: Nächste bittere Pille für EQ

  • 10.08.2025
  • 09:11 Uhr

NFL-Highlights: Big-Man-Touchdown! Packers straucheln

  • Video
  • 05:11 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: McCarthy legt los - Vikings souverän

  • Video
  • 05:36 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Perfekt serviert! Broncos mit spektakulären Touchdowns

  • Video
  • 05:39 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: What a Catch! Chiefs schon wieder in Super-Bowl-Form?

  • Video
  • 06:00 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Number-One-Pick chancenlos - Buccs zu stark für Ward

  • Video
  • 06:02 Min
  • Ab 0