Die Dallas Cowboys können im eigenen Stadion nicht mehr gewinnen. Gegen die Houston Texans setzte es inklusive der Playoffs 2023 die sechste Pleite in Folge. Das Monday Night Game wurde für die Cowboys zu einem Albtraum in mehrerer Hinsicht.

Heimspiele bleiben für die Dallas Cowboys eine Qual - am Montagabend wurde der Auftritt vor heimischem Publikum gar zum Albtraum.

Zum Abschluss von Week 11 der NFL kassierte "America’s Team" gegen die Houston Texans eine 10:34-Pleite. Es war die fünfte Niederlage in Folge in dieser Saison, nachdem die Cowboys Anfang Oktober nach einem Sieg gegen die Steelers noch bei 3-2 standen.

Auch vor eigenem Publikum war es die fünfte Pleite in Folge. Die Punkte in diesem Zeitraum: 101:235. Inklusive der Playoffs 2023 war es sogar die sechste Niederlage in Serie im eigenen Stadion.

Die Cowboys stehen nun angesichts der traditionell großen Ambitionen bei einer desaströsen 3-7-Bilanz und vor den Scherbenhaufen der Saison.