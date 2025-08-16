NFL
NFL Preseason 2025: Seattle Seahawks machen Kansas City Chiefs nass - Titans schlagen Falcons
- Aktualisiert: 16.08.2025
- 10:17 Uhr
- ran.de
Den Seattle Seahawks gelingt in der Preseason gegen die Kansas City Chiefs ein Sieg, die Falcons unterliegen derweil den Titans.
In der NFL hat der zweite Preseason-Spieltag begonnen.
Für die Kansas City Chiefs setzte es bei den Seattle Seahawks eine Pleite, derweil unterlagen die Atlanta Falcons zuhause gegen die Tennessee Titans
Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks 16:33
Erfolg für die Seattle Seahawks im heimischen Lumen Field. Im zweiten Preseason-Spiel gelang gegen die Kansas City Chiefs ein 33:16. Der neue Starting Quarterback der Seahawks, Sam Darnold, stand dabei erstmalig für das Team auf dem Feld und brachte alle vier seiner Pässe bei einem Mitspieler unter.
Die meiste Zeit stand derweil sein Backup Drew Lock auf dem Feld. Zehn von zwölf Pässen für 129 Yards und zwei Touchdown-Pässe gelangen ihm dabei.
Bei den Chiefs erhielten die Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce sowie viele weitere Starter keinerlei Spielzeit. Mit Gardner Minshew, Chris Oladokun und Bailey Zappe waren derweil alle Backup-Quarterbacks im Einsatz.
Der wohl bemerkenswerteste Spielzug des Teams war ein 88-Yard-Punt-Return-Touchdown durch Skyy Moore drei Minuten vor Schluss.
Tennessee Titans @ Atlanta Falcons 23:20
In der Nacht im Einsatz waren auch die Tennessee Titans. Bei den Atlanta Falcons gelang ihnen ein 23:20-Erfolg.
Quarterback Cam Ward, den die Titans im vergangenen NFL Draft an Position eins ausgewählt hatten, zeigte dabei eine durchwachsene Leistung. Er brachte nur zwei seiner sieben Pässe für 42 Yards an.
Für das Highlight auf Seiten der Titans sorgte Kendell Brooks mit einem 53-Yard-Interception-Return, der in einem Touchdown mündete.
Der deutsche Kicker Lenny Krieg kam bei den Falcons nicht zum Einsatz.
Green Bay Packers @ Indianapolis Colts
New England Patriots @ Minnesota Vikings
Cleveland Browns @ Philadelphia Eagles
Miami Dolphins @ Detroit Lions
Carolina Panthers @ Houston Texans
Las Vegas Raiders @ San Francisco 49ers
NFL Top 100 Spieler der Saison 2025: Plätze 100 bis 31 bekanntgegeben
NFL - Top 100 Spieler der Saison 2025: Plätze 100 bis 31 bekannt
Jedes Jahr veröffentlicht die NFL eine Liste der 100 besten Spieler der abgelaufenen Saison. Gewählt werden diese ausschließlich von den Spielern selbst. ran zeigt die Plätze 100 bis 31.
Platz 100: Ladd McConkey (Los Angeles Chargers)
Position: Wide Receiver
Platzierung letzte Saison: -
Platz 99: Leonard Williams (Seattle Seahawks)
Position: Defensive Line
Platzierung letzte Saison: -
Platz 98: Aaron Jones (Minnesota Vikings)
Position: Running Back
Platzierung letzte Saison: -
Platz 97: Drake London (Atlanta Falcons)
Position: Wide Receiver
Platzierung letzte Saison: -
Platz 96: Lavonte David (Tampa Bay Buccaneers)
Position: Linebacker
Platzierung letzte Saison: 99
Platz 95: Josh Sweat Philadelphia Eagles)
Position: Defensive Line
Platzierung letzte Saison: -
Platz 94: Sam LaPorta (Detroit Lions)
Position: Tight End
Platzierung letzte Saison: 80
Platz 93: Creed Humphrey (Kansas City Chiefs)
Position: Center
Platzierung letzte Saison: -
Platz 92: Jessie Bates (Atlanta Falcons)
Position: Safety
Platzierung letzte Saison: 74
Platz 91: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)
Position: Quarterback
Platzierung letzte Saison: 36
Platz 90: Zach Allen (Denver Broncos)
Position: Defensive End
Platzierung letzte Saison: -
Platz 89: James Cook (Buffalo Bills)
Position: Running Back
Platzierung letzte Saison: -
Platz 88: Andrew van Ginkel (Minnesota Vikings)
Position: Linebacker
Platzierung letzte Saison: -
Platz 87: Quinnen Williams (New York Jets)
Position: Defensive Tackle
Platzierung letzte Saison: 37
Platz 86: Laremy Tunsil (Washington Commanders)
Position: Offensive Tackle
Platzierung letzte Saison: 71
Platz 85: Kyren Williams (Los Angeles Rams)
Position: Running Back
Platzierung letzte Saison: 78
Platz 84: Christian Gonzalez (New England Patriots)
Position: Cornerback
Platzierung letzte Saison: -
Platz 83: Cam Heyward (Pittsburgh Steelers)
Position: Defensive End
Platzierung letzte Saison: 98
Platz 82: Jerry Jeudy (Cleveland Browns)
Position: Wide Receiver
Platzierung letzte Saison: -
Platz 81: Trent McDuffie (Kansas City Chiefs)
Position: Cornerback
Platzierung letzte Saison: -
Platz 80: Rashan Gary (Green Bay Packers)
Position: Defensive End
Platzierung letzte Saison: 50
Platz 79: Dak Prescott (Dallas Cowboys)
Position: Quarterback
Platzierung letzte Saison: 16
Platz 78: Khalil Mack (Los Angeles Chargers)
Position: Outside Linebacker
Platzierung letzte Saison: 29
Platz 77: Tee Higgins (Cincinnati Bengals)
Position: Wide Receiver
Platzierung letzte Saison: -
Platz 76: Vita Vea (Tampa Bay Buccaneers)
Position: Defensive Tackle
Platzierung letzte Saison: -
Platz 75: Patrick Queen (Pittsburgh Steelers)
Position: Linebacker
Platzierung letzte Saison: 64
Platz 74: Bobby Wagner (Washington Commanders)
Position: Middle Linebacker
Platzierung letzte Saison: 59
Platz 73: Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)
Position: Running Back
Platzierung letzte Saison: 3
Platz 72: Sam Darnold (Seattle Seahawks)
Position: Quarterback
Platzierung letzte Saison: -
Platz 71: Kerby Joseph (Detroit Lions)
Position: Safety
Platzierung letzte Saison: -
Platz 70: Frankie Luvu (Washington Commanders)
Position: Linebacker
Platzierung letzte Saison: -
Platz 69: Jordan Mailata (Philadelphia Eagles)
Position: Offensive Tackle
Platzierung letzte Saison: -
Platz 68: Jordan Love (Green Bay Packers)
Position: Quarterback
Platzierung letzte Saison: 34
Platz 67: Malik Nabers (New York Giants)
Position: Wide Receiver
Platzierung letzte Saison: -
Platz 66: Jalen Ramsey (Pittsburgh Steelers)
Position: Cornerback
Platzierung letzte Saison: 25
Platz 65: Trey McBride (Arizona Cardinals)
Position: Tight End
Platzierung letzte Saison: -
Platz 64: Bo Nix (Denver Broncos)
Position: Quarterback
Platzierung letzte Saison: -
Platz 63: Josh Hines-Allen (Jacksonville Jaguars)
Position: Defensive End
Platzierung letzte Saison: 35
Platz 62: Bijan Robinson (Atlanta Falcons)
Position: Running Back
Platzierung letzte Saison: -
Platz 61: Brian Thomas Jr. (Jacksonville Jaguars)
Position: Wide Receiver
Platzierung letzte Saison: -
Platz 60: Cooper DeJean (Philadelphia Eagles)
Position: Cornerback
Platzierung letzte Saison: -
Platz 59: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Position: Quarterback
Platzierung letzte Saison: 42
Platz 58: Joe Mixon (Houston Texans)
Position: Running Back
Platzierung letzte Saison: -
Platz 57: Nick Bosa (San Francisco 49ers)
Position: Defensive End
Platzierung letzte Saison: 27
Platz 56: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
- Position: Quarterback
- Platzierung letzte Saison: 74
Platz 55: Aidan Hutchinson (Detroit Lions)
- Position: Defensive End
- Platzierung letzte Saison: 47
Platz 54: Derwin James (Los Angeles Chargers)
- Position: Safety
- Platzierung letzte Saison: 83
Platz 53: Jared Verse (Los Angeles Rams)
- Position: Linebacker
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 52: Terry McLaurin (Washington Commanders)
- Position: Wide Receiver
- Platzierung letzte Saison: 97
Platz 51: Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)
- Position: Safety
- Platzierung letzte Saison: 43
Platz 50: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)
- Position: Quarterback
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 49: Quinyon Mitchell (Philadelphia Eagles)
- Position: Cornerback
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 48: Jonathan Greenard (Minnesota Vikings)
- Position: Linebacker
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 47: Tyreek Hill (Miami Dolphins)
- Position: Wide Receiver
- Platzierung letzte Saison: 1
Platz 46: Will Anderson Jr. (Houston Texans)
- Position: Defensive End
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 45: Trent Williams (San Francisco 49ers)
- Position: Offensive Tackle
- Platzierung letzte Saison: 7
Platz 44: Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)
- Position: Wide Receiver
- Platzierung letzte Saison: 26
Platz 43: Jalen Carter (Philadelphia Eagles)
- Position: Defensive Tackle
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 42: Dion Dawkins (Buffalo Bills)
- Position: Offensive Tackle
- Platzierung letzte Saison: 96
Platz 41: Puka Nacua (Los Angeles Rams)
- Position: Wide Receiver
- Platzierung letzte Saison: 33
Platz 40: Roquan Smith (Baltimore Ravens)
- Position: Linebacker
- Platzierung letzte Saison: 19
Platz 39: C.J. Stroud (Houston Texans)
- Position: Quarterback
- Platzierung letzte Saison: 20
Platz 38: Nik Bonitto (Denver Broncos)
- Position: Outside Linebacker
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 37: Travis Kelce (Kansas City Chiefs)
- Position: Tight End
- Platzierung letzte Saison: 9
Platz 36: Micah Parsons (Dallas Cowboys)
- Position: Outside Linebacker
- Platzierung letzte Saison: 17
Platz 35: CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)
- Position: Wide Receiver
- Platzierung letzte Saison: 13
Platz 34: Budda Baker (Arizona Cardinals)
- Position: Safety
- Olatzierung letzte Saison: 89
Platz 33: Josh Jacobs (Green Bay Packers)
- Position: Running Back
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 32: Nico Collins (Houston Texans)
- Position: Wide Receiver
- Platzierung letzte Saison: -
Platz 31: George Kittle (San Francisco 49ers)
- Position: Tight End
- Platzierung letzte Saison: 14