Eine Legende der Dallas Cowboys verabschiedet sich. Zack Martin, einer der besten Guards der NFL in den vergangenen Jahren, beendet seine Karriere.

Bei den Dallas Cowboys stehen derzeit einige Veränderungen an, unter anderem führt Brian Schottenheimer das Team als neuer Head Coach in die kommende Saison. Dabei muss er allerdings auf eine langjährige Säule der Texaner verzichten.

Denn wie das "NFL Network" berichtet, hat Zack Martin die Cowboys darüber informiert, seine Karriere beenden zu wollen. Damit verliert Dallas einen der ligaweit besten Guards der vergangenen zehn Jahre.

Der heute 34-Jährige war 2014 in der ersten Runde von den Cowboys gedraftet worden und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensive Line.

Martin absolvierte insgesamt 162 Spiele als Starter in der Regular Season, außerdem kommen neun Playoff-Partien dazu. Siebenmal wurde er zum First-team All-Pro, also zum besten Spieler auf seiner Position in einer Saison, gewählt.