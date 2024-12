Schlüsselspieler sprechen sich dafür aus, dass McCarthy Head Coach in Dallas bleibt.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge stehen die Cowboys vor Week 14 der NFL bei einer 5-7-Bilanz, die Playoffs sind also weiterhin weit weg. Doch McCarthy erhält unabhängig davon eine Menge Unterstützung.

"America’s Team" steckte zuletzt tief in der Krise, und es galt als gesichert, dass sich die Franchise nach der Saison von Trainer Mike McCarthy trennen wird. Beziehungsweise dessen Vertrag, der ausläuft, nicht mehr verlängern werden.

Was passiert bei den Dallas Cowboys ?

Das Wichtigste in Kürze

Quarterback Dak Prescott meinte zuletzt, er unterstütze McCarthy "von ganzem Herzen".

Linebacker Micah Parsons legte nun nach, sprach sich für Kontinuität aus.

"Ich hätte gerne eine faire Chance, wenn alle wieder dabei sind – Spieler, Trainer – denn die Verletzungen haben die Saison ziemlich beeinträchtigt", sagte Parsons "ESPN": "Die Verletzungen waren schrecklich. Und, wissen Sie, es ist wirklich Mist. Zu sehen, dass Zack [Martin] und [DeMarcus Lawrence] nicht das Jahr haben, das sie sich vorgestellt hatten. Sie hatten einen so tollen Start. Es ist wirklich Mist."

Parsons betonte, dass er eine gute Beziehung zum Trainer habe. Ihm ist aber klar, dass es darauf am Ende nicht ankommen wird.

"Er hat sich immer sehr gut um mich gekümmert", sagte der einstige Defensive Rookie of the Year: "Ich weiß nur nicht, wie es geschäftlich laufen wird. [Besitzer Jerry Jones] hat seine eigene Vorstellung davon, wer coachen soll. Das ist sein Team. Ich bin in diesem Geschäft nur eine Art Spielfigur."