NFL: Dallas Cowboys schlagen New York Giants zum Auftakt in Woche 4

Platz 26: Jacoby Brissett (New England Patriots)

Nachdem Jacoby Brissett gut in die Saison gestartet war, war davon bei der Niederlage bei den New York Jets nichts mehr zu sehen. Es war am Ende so deutlich und aussichtslos, dass Drake Maye sein Debüt geben darf. Aber auch in Woche vier gegen die 49ers wird er spielen.