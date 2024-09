Platz 28: Will Levis (Tennessee Titans)

Ähnliches gilt für Will Levis, an den - aufgrund seiner Draft-Position als Zweitrunden-Pick - deutlich geringere Erwartungen gerichtet wurden. Auch er bleibt vorerst ein uneingelöstes Versprechen. Immerhin konnte er bei einigen tieferen Pässen seine Wurf-Qualitäten zeigen, aber Levis muss an seiner Konstanz feilen.