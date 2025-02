Ein Mythos für viele Fans war die Bevorzugung der Kansas City Chiefs durch die Schiedsrichter in der Saison. Die NFL möchte dem jetzt entgegenwirken und zeigt eine interessante Statistik, die sich allerdings nur auf die Quarterbacks bezieht.

Die NFL -Saison ist durch. Zeit, die Offseason einzuläuten. Neben Gerüchten um Transactions und den kommenden Draft, verkürzt man sich die Zeit am besten mit dem Blick auf Statistiken der abgelaufenen Saison.

Das Wichtigste in Kürze

Kansas City Chiefs: Mahomes in den NFL-Daten nur auf Platz 8

Es geht dabei um die Statistik, wie viele Strafen die Quarterbacks für ihr Team gezogen haben, durch späte Hits der gegnerischen Defense. Es wurde ein Durchschnittswert pro 100 Hits gegen den QB ermittelt.

Der Spieler, der so am meisten Penalties für sein Team gewann: Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins mit 7,32. Mahomes von den Kansas City Chiefs landete in dieser spezifischen Kategorie "nur" auf Platz acht mit 3,53.

Josh Allen (Buffalo Bills), Bryce Young (Carolina Panthers), Cooper Rush (Dallas Cowboys), Kyler Murray (Arizona Cardinals), Jared Goff (Detroit Lions) und Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers) waren noch vor dem Chiefs-Spielmacher.