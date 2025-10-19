NFL - Philadelphia Eagles: Star-Verteidiger vollzieht Rücktritt vom Rücktritt

Letzte Saison gewann Brandon Graham mit den Philadelphia Eagles noch den Super Bowl, anschließend verkündete er sein Karriereende. Nun kommt es zu einem Comeback. von Julian Erbs Die Philadelphia Eagles und Brandon Graham. Das passte einfach. Über viele Jahre. Von 2010, als die Franchise den Defensive End an der 13. Position des NFL Drafts auswählte, bis zum Super Bowl in der vergangenen Saison, nach dem Graham seine Karriere mit dem Titelgewinn beendete. So lange stand der mittlerweile 37-Jährige für seine Franchise, die Eagles, auf dem Feld. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nun soll diese Reise wieder aufgenommen werden und weitergehen. Der langjährige Führungsspieler der Eagles wird laut mehreren NFL-Insidern am Dienstag einen neuen Vertrag in Philadelphia unterschreiben.

Der Defensive End will wieder aufs Spielfeld zurückzukehren, um einer Pass-Rush-Unit zu helfen, der es aktuell an Erfahrung und Durchschlagskraft mangelt. A.J. Brown vor Trade? Eagles treffen wohl Entscheidung

Wilson, Hill, Hendrickson: Das sind die Trade-Kandidaten vor der Deadline Die Eagles haben in dieser Saison nach sechs Spielen nur neun Sacks vorzuweisen. Zum Vergleich: Die Eagles hatten in der letzten Saison 45 Sacks (2,6 pro Spiel). In diesem Jahr liegen sie bisher bei durchschnittlich nur 1,5. Diese Entscheidung für eine 16. NFL-Saison soll der 37-Jährige am Dienstag in seinem Podcast "Unblocked" bekanntgeben.

"Wenn er zurückkommen würde, dann 'Hell Yeah'", sagte Left Tackle Jordan Mailata am Sonntag nach dem Sieg bei den Minnesota Vikings. "Das ist mein Onkel, Onkel OG. Er war einer der wichtigsten Spieler, die uns letztes Jahr zum Super Bowl-Sieg verholfen haben. Ich denke, er würde uns mehr Tiefe und Schwung verleihen."

