NFL - Philadelphia Eagles: Star-Verteidiger vollzieht Rücktritt vom Rücktritt

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 08:52 Uhr
  • Julian Erbs

Letzte Saison gewann Brandon Graham mit den Philadelphia Eagles noch den Super Bowl, anschließend verkündete er sein Karriereende. Nun kommt es zu einem Comeback.

Die Philadelphia Eagles und Brandon Graham. Das passte einfach. Über viele Jahre.

Von 2010, als die Franchise den Defensive End an der 13. Position des NFL Drafts auswählte, bis zum Super Bowl in der vergangenen Saison, nach dem Graham seine Karriere mit dem Titelgewinn beendete. So lange stand der mittlerweile 37-Jährige für seine Franchise, die Eagles, auf dem Feld.

Nun soll diese Reise wieder aufgenommen werden und weitergehen.

Der langjährige Führungsspieler der Eagles wird laut mehreren NFL-Insidern am Dienstag einen neuen Vertrag in Philadelphia unterschreiben.

Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich

Der Defensive End will wieder aufs Spielfeld zurückzukehren, um einer Pass-Rush-Unit zu helfen, der es aktuell an Erfahrung und Durchschlagskraft mangelt.

Die Eagles haben in dieser Saison nach sechs Spielen nur neun Sacks vorzuweisen. Zum Vergleich: Die Eagles hatten in der letzten Saison 45 Sacks (2,6 pro Spiel). In diesem Jahr liegen sie bisher bei durchschnittlich nur 1,5.

Diese Entscheidung für eine 16. NFL-Saison soll der 37-Jährige am Dienstag in seinem Podcast "Unblocked" bekanntgeben.

"Wenn er zurückkommen würde, dann 'Hell Yeah'", sagte Left Tackle Jordan Mailata am Sonntag nach dem Sieg bei den Minnesota Vikings. "Das ist mein Onkel, Onkel OG. Er war einer der wichtigsten Spieler, die uns letztes Jahr zum Super Bowl-Sieg verholfen haben. Ich denke, er würde uns mehr Tiefe und Schwung verleihen."

Brandon Graham spricht über mögliche Rückkehr

Graham hatte seine Karriere nach dem Super-Bowl-Sieg der Eagles über die Kansas City Chiefs im Februar offiziell beendet – nach einem Spiel, in dem er nach einer schweren Trizepsverletzung aus Woche zwölf zurückgekehrt war, nur um sich die gleiche Verletzung erneut zuzuziehen.

Seit seinem Rücktritt ist der Routinier regelmäßig als Experte aktiv, unter anderem beim "NFL Network" in der Sendung "Good Morning Football".

In seinem Podcast  sprach er vergangene Woche über die jüngsten Spekulationen um ein mögliches Comeback, nachdem Eagles-Edge-Rusher Za'Darius Smith vor wenigen Tagen überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte.

"Ich fühle mich ehrlich gesagt geschmeichelt, dass alle sagen: 'Komm zurück, komm zurück'", sagte Graham, ohne konkret zu verraten, ob er tatsächlich über eine Rückkehr nachdenkt: "Das ist schon ziemlich cool."

Auch interessant: NFL: Cam Ward soll bei Tennessee Titans wohl spezielle Unterstützung erhalten

Und: New England Patriots: Drake Maye bricht Franchise-Rekord von Tom Brady

