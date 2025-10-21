NFL – Mike Evans fällt lange aus: Irre Rekord-Serie des Buccaneers-Receivers reißt

Star-Receiver Mike Evans wird den Tampa Bay Buccaneers für eine längere Zeit fehlen. Der 32-Jährige brach sich im Monday Night Game das Schlüsselbein. Damit reißt auch seine Rekord-Serie, die er seit seiner Rookie-Saison aufgebaut hat.

Es sind traurige Nachrichten. Für Mike Evans. Für die Tampa Bay Buccaneers. Für die Fans der Franchise und für alle NFL-Liebhaber.

Denn mit Mike Evans verletzte sich im Monday Night Game gegen die Detroit Lions ein "Marathon-Mann"!

Seit seiner Rookie-Saison 2014 spielt Mike Evans für die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar gut – teilweise überragend.