Anzeige
NFL Woche 7

NFL – Mike Evans fällt lange aus: Irre Rekord-Serie des Buccaneers-Receivers reißt

  • Veröffentlicht: 21.10.2025
  • 11:12 Uhr
  • ran.de

Star-Receiver Mike Evans wird den Tampa Bay Buccaneers für eine längere Zeit fehlen. Der 32-Jährige brach sich im Monday Night Game das Schlüsselbein. Damit reißt auch seine Rekord-Serie, die er seit seiner Rookie-Saison aufgebaut hat.

Es sind traurige Nachrichten. Für Mike Evans. Für die Tampa Bay Buccaneers. Für die Fans der Franchise und für alle NFL-Liebhaber.

Denn mit Mike Evans verletzte sich im Monday Night Game gegen die Detroit Lions ein "Marathon-Mann"!

Seit seiner Rookie-Saison 2014 spielt Mike Evans für die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar gut – teilweise überragend.

Anzeige
Anzeige
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

In jeder einzelnen Saison legt er mindestens 1.000 Receiving-Yards auf. Elf Jahre in Folge! NFL-Rekord – gemeinsam mit Legende Jerry Rice. Doch diese Serie wird nun, in seiner zwölften NFL-Spielzeit, reißen.

Mit dem Schlüsselbeinbruch, den sich Evans noch in Hälfte eins zuzog, wird er einen Großteil der Saison verpassen. Das gab Head Coach Todd Bowles unmittelbar nach der Partie bekannt.

Anzeige

Mike Evans bereits in Woche drei verletzt

Evans fehlte zuletzt seit Woche 3 mit einer Oberschenkelverletzung und gab in Woche sieben sein Comeback. In dieser Saison steht er deswegen bei lediglich 140 Receiving-Yards und einem Touchdown.

Der erfahrene Receiver bestreitet aktuell außerdem sein letztes Vertragsjahr für die Tampa Bay Buccaneers. Zuletzt unterschrieb er vor der Saison 2024 einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag über 41 Millionen US-Dollar.

Nach der Saison wird der 32-Jährige Free Agent – oder beendet er nun seine Karriere sogar?

Mehr zur NFL
imago images 1068041521
News

Lions vs. Buccaneers: Comeback endet tragisch, Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 12:16 Uhr
imago images 1066776546
News

Schiri verbal bedroht? Konsequenzen für Greenlaw

  • 21.10.2025
  • 11:54 Uhr
2242067551
News

Touchdown aberkannt: Vikings toben nach Pleite

  • 21.10.2025
  • 11:11 Uhr
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich
News

Playoff Picture der NFL: Ein direktes Re-Match

  • 21.10.2025
  • 10:12 Uhr

NFL: Häme für Miami Dolphins - McDaniel-Rauswurf gefordert

  • Video
  • 02:58 Min
  • Ab 0
Trading Kandidaten
News

Trade-Kandidaten: Wohin könnte es Wilson oder Hendrickson ziehen?

  • 21.10.2025
  • 09:40 Uhr
imago images 1059515760
News

Nach Rücktritt: Super-Bowl-Sieger mit Comeback

  • 21.10.2025
  • 08:52 Uhr

NFL-Highlights: Dunk-Jubel nach TD - Seahawks gewinnen Turnover-Festival

  • Video
  • 05:46 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Washington Commanders at Dallas Cowboys Oct 19, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) looks on prior to the game against the Wa...
News

Kommentar: Jerry Jones versaut Dak den MVP-Award

  • 21.10.2025
  • 08:50 Uhr
Touchdown: Jaxon Smith-Njigba (mit Ball) feiert
News

NFL: Seattle schlägt Houston und bleibt auf Play-off-Kurs

  • 21.10.2025
  • 08:45 Uhr
Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Atlanta Falcons at San Francisco 49ers Oct 19, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey (23) celebrates after a to...
News

NFL: McCaffrey überrollt Falcons - Niners-Defense stark

  • 21.10.2025
  • 08:43 Uhr
Wurde 36 Jahre alt: Doug Martin
News

NFL-Schock: Erste Details zum Tod von Doug Martin

  • 21.10.2025
  • 08:36 Uhr
2241273456
News

Titans entlassen Receiver-Legende auf eigenen Wunsch

  • 21.10.2025
  • 08:34 Uhr
2242302704
News

Texans und Seahawks liefern sich Turnover-Festival

  • 21.10.2025
  • 08:14 Uhr

NFL: 218 Yards und Monster-TD! Gibbs rennt Bucs in Grund und Boden

  • Video
  • 02:30 Min
  • Ab 0
imago images 1067989572
News

Fields nach Bank-Verbannung kämpferisch

  • 21.10.2025
  • 00:11 Uhr
imago images 1066794185
News

Vom Bust zum MVP: Baker Mayfield dreht die NFL auf links

  • 20.10.2025
  • 23:21 Uhr
imago images 1067992837
News

0-17? So wahrscheinlich ist eine Sieglos-Saison der Jets

  • 20.10.2025
  • 22:42 Uhr
Atlanta Falcons v San Francisco 49ers
News

Sieg gegen Falcons: Mac Jones streicht fetten Bonus ein

  • 20.10.2025
  • 20:47 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at Washington Commanders Dec 3, 2023; Landover, Maryland, USA; Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) talks with Dolphins head coach Mike Mc...
News

McDaniel will "alles hinterfragen" - auch Tagovailoa

  • 20.10.2025
  • 20:43 Uhr