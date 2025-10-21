NFL Woche 7
NFL – Mike Evans fällt lange aus: Irre Rekord-Serie des Buccaneers-Receivers reißt
- Veröffentlicht: 21.10.2025
- 11:12 Uhr
- ran.de
Star-Receiver Mike Evans wird den Tampa Bay Buccaneers für eine längere Zeit fehlen. Der 32-Jährige brach sich im Monday Night Game das Schlüsselbein. Damit reißt auch seine Rekord-Serie, die er seit seiner Rookie-Saison aufgebaut hat.
Es sind traurige Nachrichten. Für Mike Evans. Für die Tampa Bay Buccaneers. Für die Fans der Franchise und für alle NFL-Liebhaber.
Denn mit Mike Evans verletzte sich im Monday Night Game gegen die Detroit Lions ein "Marathon-Mann"!
Seit seiner Rookie-Saison 2014 spielt Mike Evans für die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar gut – teilweise überragend.
In jeder einzelnen Saison legt er mindestens 1.000 Receiving-Yards auf. Elf Jahre in Folge! NFL-Rekord – gemeinsam mit Legende Jerry Rice. Doch diese Serie wird nun, in seiner zwölften NFL-Spielzeit, reißen.
Mit dem Schlüsselbeinbruch, den sich Evans noch in Hälfte eins zuzog, wird er einen Großteil der Saison verpassen. Das gab Head Coach Todd Bowles unmittelbar nach der Partie bekannt.
Mike Evans bereits in Woche drei verletzt
Evans fehlte zuletzt seit Woche 3 mit einer Oberschenkelverletzung und gab in Woche sieben sein Comeback. In dieser Saison steht er deswegen bei lediglich 140 Receiving-Yards und einem Touchdown.
Der erfahrene Receiver bestreitet aktuell außerdem sein letztes Vertragsjahr für die Tampa Bay Buccaneers. Zuletzt unterschrieb er vor der Saison 2024 einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag über 41 Millionen US-Dollar.
Nach der Saison wird der 32-Jährige Free Agent – oder beendet er nun seine Karriere sogar?