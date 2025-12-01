Die Denver Broncos melden sich mit dem nächsten Sieg aus ihrer Bye Week zurück. Bei den Washington Commanders wurde es jedoch enger als von vielen erwartet. Die Denver Broncos haben ihre Siegesserie in der NFL auch nach ihrer Bye Week fortgesetzt. Das Team um Quarterback Bo Nix gewann im Sunday Night Game von Week 13 bei den Washington Commanders in einem Thriller mit 27:26 nach Overtime und feierte den neunten Sieg in Folge. NFL am Sonntag: Seahawks zerlegen Rookie-Quarterback komplett

NFL-Rekord: Stafford überholt Brady Nach einem Duell auf Augenhöhe entschied eine gescheiterte Two-Point-Conversion der Commanders in der Verlängerung das Spiel. Die Broncos waren zuvor in Overtime durch Running Back RJ Harvey in Führung gegangen, Washington konterte mit einem Touchdown-Pass von Marcus Mariota auf Terry McLaurin. Statt auf das Unentschieden zu gehen, setzte Head Coach Dan Quinn alles auf eine Karte und wollte mit zwei Punkten den Sieg perfekt machen. Der Pass von Mariota wurde jedoch von Pass Rusher Nik Bonitto abgewehrt.

Damit stehen die Broncos 10-2 und verteidigten in der AFC West ihren Vorsprung von zwei Siegen gegenüber den Los Angeles Chargers, die zuvor einen mühelosen Heimerfolg gegen die Las Vegas Raiders gefeiert hatten. Der Abstand auf die Kansas City Chiefs beträgt nach deren Niederlage an Thanksgiving bei den Dallas Cowboys sogar bereits nahezu uneinholbare vier Siege.

