Lange war sein Einsatz unklar, dann trumpfte Star-Receiver Amon-Ra St. Brown aber für die Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys auf. Head Coach Dan Campbell und Quarterback Jared Goff verneigen sich vor dem Deutsch-Amerikaner, der zudem einen NFL-Rekord aufstellte.

Noch wenige Tage vor dem NFC-Kracher zwischen den Detroit Lions und den Dallas Cowboys in Woche 14 der NFL sah es düster aus, was die Einsatzchancen von Amon-Ra St. Brown angeht.

Der Deutsch-Amerikaner hatte sich im Thanksgiving-Spiel gegen die Green Bay Packers eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, verpasste den Rest der Partie und konnte bis einschließlich Dienstag nicht trainieren.

Doch gegen die Cowboys war St. Brown am Start - und lieferte ab. "Egal wie unsere Bilanz aussah, ob wir ungeschlagen gewesen wären oder noch keinen Sieg errungen hätten, ich hätte alles getan, um dabei zu sein", sagte St. Brown. "Einfach, um für meine Jungs da zu sein."

Der 26-Jährige fing sechs von neun Pässen für 92 Yards, nur Jameson Williams hatte bei Detroit mit 96 mehr Receiving Yards. Vor allem in kritischen Situationen war auf ihn einmal mehr Verlass. Im letzten Lions-Drive fing er bei 2nd & 9 einen Play-Action-Pass, brachte den Ball in die Redzone - und Jahmyr Gibbs setzte mit seinem Touchdown den Deckel auf die Partie.