- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL - Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown sorgt für NFL-Rekord und trumpft nach Verletzung groß auf

  • Aktualisiert: 07.12.2025
  • 17:58 Uhr
  • Chris Lugert

Lange war sein Einsatz unklar, dann trumpfte Star-Receiver Amon-Ra St. Brown aber für die Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys auf. Head Coach Dan Campbell und Quarterback Jared Goff verneigen sich vor dem Deutsch-Amerikaner, der zudem einen NFL-Rekord aufstellte.

Noch wenige Tage vor dem NFC-Kracher zwischen den Detroit Lions und den Dallas Cowboys in Woche 14 der NFL sah es düster aus, was die Einsatzchancen von Amon-Ra St. Brown angeht.

Der Deutsch-Amerikaner hatte sich im Thanksgiving-Spiel gegen die Green Bay Packers eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, verpasste den Rest der Partie und konnte bis einschließlich Dienstag nicht trainieren.

Doch gegen die Cowboys war St. Brown am Start - und lieferte ab. "Egal wie unsere Bilanz aussah, ob wir ungeschlagen gewesen wären oder noch keinen Sieg errungen hätten, ich hätte alles getan, um dabei zu sein", sagte St. Brown. "Einfach, um für meine Jungs da zu sein."

Der 26-Jährige fing sechs von neun Pässen für 92 Yards, nur Jameson Williams hatte bei Detroit mit 96 mehr Receiving Yards. Vor allem in kritischen Situationen war auf ihn einmal mehr Verlass. Im letzten Lions-Drive fing er bei 2nd & 9 einen Play-Action-Pass, brachte den Ball in die Redzone - und Jahmyr Gibbs setzte mit seinem Touchdown den Deckel auf die Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Gibbs crasht Dallas-Comeback - Lions-Defense liefert

- Anzeige -

Mit 511 gefangenen Bällen in seinen ersten fünf NFL-Saisons stellte St. Brown gegen Dallas zudem einen Rekord auf und überholte Michael Thomas, der bislang mit 510 Catches in seinen ersten fünf Spielzeiten die Bestmarke hielt.

- Anzeige -

Amon-Ra St. Brown: "Dafür werde ich bezahlt"

Eine Pause einlegen, um den eigenen Körper zu schonen? Nicht für St. Brown. "Ich glaube, Verfügbarkeit ist letztendlich das Wichtigste, also ist es meine Aufgabe, rauszugehen, Spielzüge zu machen und auf dem Feld zu stehen. Dafür werde ich bezahlt, also war ich bereit, alles zu tun, um dabei zu sein", sagte er.

Eine Einstellung, die auch Head Coach Dan Campbell imponiert. "Er ist unübertroffen. So jemand ist wirklich selten. Seine Einstellung verbietet es ihm einfach, zu versagen. Nichts wird ihm vorschreiben, wohin er geht, was er tut oder wie es sein wird. Er wird selbst bestimmen, was er tun wird", betonte der Cheftrainer.

Und auch Quarterback Jared Goff lobte seine Lieblingsanspielstation in höchsten Tönen. "Er entwickelt sich zu dem Spieler, von dem wir immer wussten, dass er es sein könnte. Er ist so zuverlässig, wie all die Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe. Ob dritter Versuch oder vierter Versuch, er liefert ab und macht die Plays", stellte er klar.

Mehr News und Videos
imago images 1069832961
News

Playoff Picture: Rams verlieren Spitzenposition

  • 07.12.2025
  • 18:28 Uhr
Kansas City Chiefs v Dallas Cowboys
News

Kommentar: Die Chiefs haben das Sieger-Gen verloren

  • 07.12.2025
  • 18:01 Uhr
Nov 30, 2025: James Cook III 4 during the Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills game in Pittsburgh, PA. CSM Pittsburgh USA - ZUMAcp5_ 20251130_faf_cp5_098 Copyright: xJasonxPohuskix
News

Steelers vorgeführt! Bills spielen 29 Mal dasselbe Play

  • 07.12.2025
  • 18:00 Uhr
imago images 1069648931
News

ran tippt Week 14: Texans beenden Hoffnungen der Chiefs

  • 07.12.2025
  • 17:57 Uhr

NFL: Das gabs noch nie! Cowboys-Kicker schreibt Geschichte

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 07.12.2025
  • 17:29 Uhr
Colts-Quarterback Daniel Jones
News

Absturzgefährdet! Schreiben Colts Geschichte?

  • 07.12.2025
  • 15:58 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Cleveland Browns at Las Vegas Raiders Nov 23, 2025; Paradise, Nevada, USA; Cleveland Browns quarterback Deshaun Watson watches on the sidelines against the Las Ve...
News

Watson-Comeback noch 2025?

  • 07.12.2025
  • 14:58 Uhr
Mal wieder Probleme für Antonio Brown
News

Versuchter Mord? Brown wehrt sich mit speziellem Gesetz

  • 07.12.2025
  • 11:00 Uhr
Mike Tomlin Steelers
News

Steelers müssen Entscheidung bei Tomlin treffen

  • 07.12.2025
  • 10:29 Uhr