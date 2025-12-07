NFL
NFL - Cleveland Browns: Wie geht es mit Deshaun Watson weiter?
- Veröffentlicht: 07.12.2025
- 14:58 Uhr
- Andreas Reiners
Deshaun Watson ist zurück auf dem Trainingsplatz. Kommt es noch 2025 zum Comeback des umstrittenen Quarterbacks der Cleveland Browns?
Deshaun Watson ist zurück. Die Cleveland Browns haben nach der langen Verletzungspause des Quarterbacks das 21-Tage-Fenster geöffnet. Am Mittwoch stand er erstmals nach seinem zweimaligen Achillessehnenriss wieder auf dem Trainingsplatz.
Theoretisch könnte er also, falls ihn die Browns in dem Zeitraum in den aktiven NFL-Kader zurückholen, sogar sein Comeback feiern. Die Browns stehen bei 3-9, sportlich geht es im Grunde um nichts mehr. Doch Watson hat seit etwas über einem Jahr kein Spiel mehr bestritten.
- Kommentar: Nur Amon-Ra St. Brown kann die Detroit Lions in die Playoffs führen
- Alle NFL-Highlights hier auf Joyn
- Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn
Wie das "NFL Network" berichtet, ist es deutlich realistischer, dass Watson 2026 zurückkehrt – als möglicher Starter. Immerhin soll der 30-Jährige im Rahmen seines 230-Millionen-Dollar-Vertrags 2026 satte 46 Millionen Dollar verdienen.
Es ist daher schwer vorstellbar, dass Watson gar keine Chance bekommt, auch wenn die bisherige Zeit aufgrund eines Mix aus Sperren, Verletzungen und schwachen Leistungen eine Enttäuschung war.
Das Wichtigste in Kürze
Cleveland Browns: Verzweifelte QB-Suche
Die verzweifelte Suche der Browns nach dem richtigen Quarterback nahm in dieser Saison fast schon groteske Züge an. Nach Routinier Joe Flacco übernahm zunächst Dillon Gabriel, nach dessen Gehirnerschütterung Rookie-Kollege Shedeur Sanders. Gut möglich, dass Watson aktiviert wird, um möglicherweise als Backup zu fungieren.
Browns-Head-Coach Kevin Stefanski wich der Frage, wann Watson wieder spielen könnte, zuletzt aus. Ein Lob gab es trotzdem.
"Er hat unglaublich hart gearbeitet, viel Reha absolviert, und endlich wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz zu stehen und Individualdrills zu machen, ist großartig für ihn", sagte Stefanski: "Sein Fokus – und auch meiner – liegt darauf, ihn wieder zurück zum Football zu bringen, ins Training zu bringen. Das hat er seit über einem Jahr nicht mehr gemacht."