Da aber auch die Minnesota Vikings in Week 17 einen Sieg feierten und bei 14-2 stehen, kommt es nun zum Showdown am letzten Spieltag. Dann geht es in Detroit zwischen Lions und Vikings um den Division-Titel und den Top Seed in der NFC. Der garantiert eine Bye Week zum Start der Playoffs und zudem Heimvorteil auf dem Weg zum Super Bowl.

Im Monday Night Game setzten sich die Lions in einem Offensiv-Feuerwerk mit 40:34 durch. Sie stehen nun bei einer 14-2-Bilanz und wieder an der Spitze der NFC North.

Die Detroit Lions feiern in Week 17 ein 40:34 bei den San Francisco 49ers. Jetzt wartet das große Finale am letzten Spieltag gegen die Minnesota Vikings.

"Das ist die einzige Möglichkeit, die wir kennen. Es geht einfach darum, einen Weg zu finden, um zu gewinnen", sagte Quarterback Jared Goff. "Es gibt viele Spieler in diesem Team, die letztes Jahr dabei waren und denen es wichtig war, es ihnen heimzuzahlen, obwohl es in vielerlei Hinsicht für sie und für uns bedeutungslos war."

Durch die Konstellation ging es in diesem Spiel sportlich quasi um nichts, was beide Mannschaften nicht davon abhielt, den Fans ein Spektakel zu bieten. Wobei: Mit dem Sieg steht für den Showdown gegen die Vikings fest, dass die Lions vor den Vikings stehen, falls es zu einem Unentschieden kommen sollte.

Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown liefert

Goff kam gegen die 49ers auf 303 Yards und drei Touchdown-Pässe, darunter einer zu Amon-Ra St. Brown, der zudem Pässe für 60 Yards fing.

Auch an einem zweiten Touchdown war St. Brown, der nun bei zwölf Touchdowns in dieser Saison steht, direkt beteiligt: In der ersten Halbzeit leitete er bei einem Trickspielzug einen Ball von Goff direkt an Jameson Williams weiter, der mit dem Ball über 41 Yards in die Endzone lief.

Auch San Franciscos Quarterback Brock Purdy lieferte, er warf für 377 Yards und drei Touchdowns, er leistete sich aber auch zqwei Interceptions. Die 49ers hatten bis zum Ende des dritten Viertels in Führung gelegen, ehe St. Brown mit seinem Touchdown die Lions erstmals in Führung brachte.