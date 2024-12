NFL: Deutscher Leander Wiegand im International Pathway Program 2025

Ab Januar 2025 werden die Athleten des Programms eingeladen, zehn Wochen lang an der IMG Academy in Bradenton, Florida, American Football zu trainieren - sowohl auf dem Spielfeld als auch im Klassenzimmer -, bevor sie ihre Fähigkeiten im März im Rahmen des Pro Day der University of South Florida vor NFL-Scouts präsentieren können.

"Die Class of 2025 ist ein aufregender Jahrgang und wir freuen uns, diese talentierten Athleten aus der ganzen Welt im International Player Pathway-Programm willkommen zu heißen", sagte Peter O'Reilly, Executive Vice President International, Events and Club Business bei der NFL.

Als einziger Deutscher in diesem Jahr dabei: Leander Wiegand. Er gewann 2023 mit Rhein Fire den Titel in der European League of Football. Nach einer Saison bei den Munich Ravens will der 25-Jährige nun in die NFL.

Der Offensive Tackle nimmt 2025 am International Pathway Program in Florida teil, als achter Deutscher seit der Gründung des Programms 2017.

Seine deutschen Vorgänger lauten unter anderem Jakob Johnson und David Bada. Los geht es für Wiegand am 20. Januar mit dem Training.