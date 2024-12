Leander Wiegand nimmt als achter Deutscher am International Pathway Program der NFL teil, will es wie Moritz Böhringer oder Jakob Johnson in die beste Football-Liga der Welt schaffen. ran hat sich mit dem 25 Jahre alten Offensive Tackle über sein großes Ziel unterhalten. Von Mattis Oberbach Leander Wiegand gewann 2023 mit Rhein Fire den Titel in der European League of Football. Nach einer Saison bei den Munich Ravens will der 25-Jährige nun in die NFL. Der Offensive Tackle nimmt 2025 am International Pathway Program in Florida teil, als achter Deutscher seit der Gründung des Programms 2017. Im ran-Interview spricht der gebürtige Schleswig-Holsteiner über sein ultimatives Ziel, seinen Förderer Joe Thomas und die Dinge, die er für den NFL-Traum opfern muss. ran: Sie entfernen sich ja immer weiter von der Heimat. Gefällt es Ihnen nicht in Norddeutschland? Leander Wigand: Der Norden gefällt mir sehr. Das war damals auch nicht direkt meine Entscheidung, sondern eher die meiner Eltern, dass wir dann nach Aachen gezogen sind. Das mit München war dann meine Entscheidung. Ich finde "Servus" und "Grüß Gott" auch irgendwie eine nette Begrüßung. Aber eigentlich bleibt es bei mir "Moin" und ich muss es immer wieder Leuten erklären, dass man so auch nachmittags oder abends grüßen kann.

Wiegand: Das Ziel NFL rückt näher ran: Sie sind Teil des International Pathway Programs. Was passiert gerade bei Ihnen? Wiegand: Das Ziel, in der NFL zu spielen, rückt natürlich näher. Es war mein Wunsch, in diesem Programm zu landen, und ich bin sehr dankbar. Aber auf der anderen Seite habe ich nichts anders gemacht als in den Jahren davor. Ich habe alles mehr oder weniger darauf ausgelegt, diese Chance zu bekommen und trainiere jetzt gerade sehr hart dafür, bereit in Florida anzukommen, um dann eben einen Platz im Team zu ergattern. Gerade bin ich im Office in London und habe schon ein paar der Jungs kennengelernt, die auch im Programm sein werden. ran: Die ELF-Saison ist seit zweieinhalb Monaten vorbei. Hatten Sie eine Offseason oder haben Sie die ganze Zeit weiter geackert? Wiegand: Ich hatte direkt nach dem Ende der ELF-Saison Klausuren-Phase, dann war ich etwas weniger beim Sport. Danach aber bin ich direkt wieder reingestartet. Wir hatten drei Wochen Zeit quasi, um ready zu werden, und die waren sehr intensiv. Es lief sehr gut, ich konnte sogar ein paar Bestwerte erzielen. Ich war ja schon 2022 beim International Pathway Program und dachte eigentlich, dass das Thema für mich schon vorbei ist.

ran: Hatten Sie wirklich schon abgeschlossen? Wiegand: Ich hatte mit dem IPP abgeschlossen, aber nicht mit dem Traum, in der NFL zu spielen. Damals dachte ich einfach, wenn ich es schaffe, dann über einen anderen Weg. Aber das Ziel NFL blieb. ran: Geht es als Nächstes für Sie nach Florida zum Trainingslager? Wiegand: Genau. Da beginnt das Trainingslager, zehn Wochen nur Football. Am 18. Januar 2025 fliege ich, am 20. Januar geht das Training los. Ich freue mich sehr, weil das Umfeld einfach perfekt ist. Dort hat man wirklich nichts Anderes, keine Uni, keine mögliche Ablenkung. Die Coaches, die Facility - da gibt es, glaube ich, keinen besseren Platz, wenn man in die NFL-Welt kommen will als internationaler Spieler. ran: Sie hatten schon ein Trainingscamp mit Björn Werner. Mit Joe Thomas (ehemaliger NFL-Star und nun O-Line-Coach der Munich Ravens, Anm. d. Red.) hatten Sie auch Kontakt? Wiegand: Ja, ich hatte mit Joe Kontakt, weil ich denke, dass er auch einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass ich jetzt die Chance bekommen habe. Wir hatten über die Saison auch immer wieder über das Thema gesprochen. Jetzt nicht so super viel, weil der Mann ja auch sehr beschäftigt ist. Ich denke aber, dass wir demnächst telefonieren wollen und uns treffen, wenn ich im Januar rüberfliege. Sie haben sich bei ihm gemeldet und ich denke mal, er hat sich für mich ausgesprochen. Joes Wort wiegt viel. ran: Ist Ihr Studium durch die Reise in die USA nun beendet oder pausieren Sie? Wiegand: Mit dem Studium pausiere ich, solange die NFL-Situation im Raum steht. Das macht es auch deutlich einfacher, jetzt als Fulltime-Footballer im Camp. Das war bislang schon teilweise schwierig, Studium und Football nebeneinander. Wenn wir sonntags gespielt haben, musste ich direkt danach los, zum Zug rennen, dann teilweise sogar mit dem Flieger, um am Montag pünktlich um acht Uhr bei Statistik II in der Vorlesung zu sitzen. Teilweise dann noch voll mit Schmerzmitteln, war es natürlich schwierig, man hat auch nicht unendlich viele Kapazitäten, da das Level im Studium recht hoch ist.

NFL-Saisonaus 2024: Raiders bangen um Quarterback Aidan O'Connell 1 / 32 © USA TODAY Network NFL-Saisonaus 2024: Diese Spieler kommen nicht mehr zum Einsatz

Wie in jeder Spielzeit erwischt es auch in der laufenden NFL-Saison 2024 den ein oder anderen Profi, der aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung nicht mehr auflaufen wird. ran zeigt, welche Akteure die restliche Saison zum Zuschauen gezwungen sind. (Stand: 9. Dezember 2024) © Imagn Images Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)

Bittere Nachrichten für die Las Vegas Raiders. Im Spiel gegen die Buccaneers zog sich Quarterback Aidan O'Connell eine schwere Knieverletzung zu und fällt laut einem Bericht von "Fox Sports" für die restliche Saison aus. Nachdem bereits Gardner Minshew verletzt fehlt, dürfte nun Desmond Ridder die verbleibenden vier Spiele starten. © Imagn Images Zack Martin (Dallas Cowboys)

Wie Cowboys-Coach Mike McCarthy bestätigte, muss Zack Martin am Knöchel operiert werden und fällt den Rest der Saison aus. Es ist bereits seine dritte OP an dieser Stelle, selbst ein Karriereende kann wohl nicht ausgeschlossen werden. "Es ist nicht die Zeit für diese Diskussionen", wird Martin, der sich zunächst auf seine Genesung konzentrieren und danach darüber sprechen wolle, von "ESPN" zitiert. © Imagn Images Taysom Hill (New Orleans Saints)

Ganz bittere Nachricht für die New Orleans Saints. Die flexible Offensivwaffe Taysom Hill hat sich im Spiel gegen die Los Angeles Rams einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch weitere Schäden im Knie sollen vorliegen. Damit ist die Saison für den 34-Jährigen vorzeitig beendet. Mit Hill verlieren die Saints ihren wohl variabelsten Spieler der Offense. © ZUMA Press Wire Ben VanSumeren (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles müssen die restliche Saison ohne Ben VanSumeren auskommen. Der 24-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Der etatmäßige Linebacker entwickelte sich in dieser Saison zu einem Ass im Special Teams, außerdem sammelte er einige Snaps als Fullback. Nun müssen die Eagles ohne das Schweizer Taschenmesser planen. © Imagn Images Gardner Minshew (Las Vegas Raiders)

Schlechte Nachrichten für die Las Vegas Raiders: Quarterback Gardner Minshew hat sich bei der Niederlage gegen die Denver Broncos das Schlüsselbein gebrochen. HC Antonio Pierce bestätigte das Saisonaus seines Starting-QBs. Minshew erlitt die Verletzung spät im letzten Viertel, als er von Cody Barton und Jonathon Cooper zu Boden gebracht wurde und auf seiner linken Schulter landete. © Foot Bowl Dexter Lawrence (New York Giants)

Die schlechten Nachrichten für die New York Giants reißen nicht ab. Im Thanksgiving Game bei den Dallas Cowboys (20:27) hat sich Defense-Star Dexter Lawrence schwerer verletzt. Der 27-Jährige schied im dritten Viertel aus. Wie er selbst nach dem Spiel erklärte, befürchte Lawrence, sich seinen linken Ellbogen ausgekugelt zu haben... © IMAGO/ZUMA Press Wire Dexter Lawrence (New York Giants)

...Diese Befürchtungen bestätigten sich am Freitag. Wie Ian Rapoport mitteilte, zog sich der potenzielle Defensive Player of the Year tatsächlich einen ausgekugelten Ellenbogen zu. HC Brian Daboll bestätigte eine "langfristige" Verletzung, aller Wahrscheinlichkeit nach fällt Lawrence die verbleibende Saison aus. "Sexy Dexy" hatte für die Giants bislang überragende neun Sacks gesammelt. © 2024 Getty Images Brandon Graham (Philadelphia Eagles)

Gegen die Los Angeles Rams zog sich Brandon Graham nach eigenen Angaben einen Trizeps-Riss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Für den Defensive End könnte es gleichbedeutend mit dem Karriereende sein, denn der 36-Jährige hatte seinen Abschied nach dieser Spielzeit bereits angekündigt. © Icon Sportswire Malcolm Rodriguez (Detroit Lions)

Bittere Neuigkeiten für die Lions: Nach Aidan Hutchinson wird nun ein weiterer Defense-Starter für den Rest der Saison ausfallen. Linebacker Malcolm Rodriguez zog sich beim Thanksgiving-Sieg über die Bears einen Kreuzbandriss zu, berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. In der laufenden Spielzeit hatte der 25-Jährige 42 Tackles, zwei Sacks und eine Fumble Recovery verzeichnet. © Icon Sportswire Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Saisonaus für Prescott! Der Quarterback musste sich aufgrund seiner Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen. Ein Comeback in den kommenden Wochen ist daher unmöglich, wie Franchise-Owner Jerry Jones in einem Interview mit dem Radiosender "105.3 The Fan" verriet. Prescott beendet damit seine Saison mit 1,978 Passing Yards, 11 Touchdowns und 8 Interceptions. © IMAGO/Imagn Images Quandre Diggs (Tennessee Titans)

Schock für die Titans: Pro-Bowl-Safety Quandre Diggs fällt für den Rest der Saison aus. In Woche neun zog sich der Sportler im Spiel gegen die Patriots eine Mittelfußverletzung zu , die laut US-Medien operiert werden muss. Für die Secondary der Titans ist der Ausfall des 31-Jährigen ein schwerer Schlag. © IMAGO/Icon Sportswire Erick All Jr. (Cincinnati Bengals)

Rückschlag für die Cincinnati Bengals. Wie Cheftrainer Zac Taylor verkündete, hat sich Tight End Erick All Jr. beim Sieg gegen die Raiders in Woche neun das vordere Kreuzband gerissen. Ein verheerender Rückschlag für den Sportler, ereilt ihn die Verletzung damit nun doch bereits zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. © NurPhoto Lloyd Cushenberry (Tennessee Titans)

Titans-Center Lloyd Cushenberry hat sich im Spiel gegen die Patriots wohl die Achillessehne gerissen und würde damit für die restliche Saison ausfallen. Der Offense-Star hatte erst in der Offseason einen Vierjahresvertrag in Höhe von 50 Millionen US-Dollar unterschrieben. Daniel Brunskill wird ihn wohl ersetzen. © 2024 Getty Images Kenyon Green (Houston Texans)

Für die Houston Texans kommt es knüppeldick! Nach dem vorzeitigen Saisonaus für Stefon Diggs müssen die Texaner auch für die restliche Spielzeit 2024 auf Guard Kenyon Green verzichten. Laut Ian Rapoport kann der 23-Jährige nach seiner zuletzt erlittenen Schulterverletzung erst zur Saison 2025 wieder aktiv ins Geschehen eingreifen. © Beautiful Sports Stefon Diggs (Houston Texans)

Bittere Nachricht für die Houston Texans: Sie müssen die restliche Saison auf Stefon Diggs verzichten. Der Star-Receiver hatte sich am Sonntag beim Spiel gegen die Indianapolis Colts am Knie verletzt. Inzwischen steht fest: Das Kreuzband ist gerissen. Der 30-Jährige hatte 2024 Bälle für 496 Yards und drei Touchdowns gefangen. Die Texans stehen nach Week 8 bei einer 6-2-Bilanz und peilen eigentlich einen tiefen Playoff-Run an. © IMAGO/Icon Sportswire Christian Kirk (Jacksonville Jaguars)

Schlechte Nachrichten für die Jaguars! Wide Receiver Christian Kirk , der in Woche 8 im Spiel gegen die Green Bay Packers kurz vor Schluss verletzt das Spiel verlassen musste, fällt wohl für den Rest der laufenden Saison aus. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Passempfänger das Schlüsseslbein gebrochen © IMAGO/Icon Sportswire Dennis Gardeck (Arizona Cardinals)

Die Arizona Cardinals müssen die restliche Saison auf Pass Rusher Dennis Gardeck verzichten. Der Outside Linebacker riss sich beim Sieg gegen die Los Angeles Chargers das Kreuzband. Bitter! Schließlich sammelte Gardeck bisher drei Sacks - die meisten des Teams. Hinzu kommt eine Interception und ein forciertes Fumble. © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49er)

Nicht nur verloren die San Francisco 49ers mit 18:28 gegen die Kansas City Chiefs, sondern auch Wide Receiver Brandon Aiyuk. Wie "Fox Sports" jetzt berichtet, ist bei Aiyuk der Worst Case eingetreten - mit gerissenem ACL und MCL wird der Passempfänger diese Saison keine Partie mehr absolvieren können. Damit bleibt den 49ers von ihren drei Top-Receivern nur noch Deebo Samuel. © IMAGO/UPI Photo Deshaun Watson (Cleveland Browns)

Nachdem er bei der 21:14-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals aufgrund von "Fußproblemen" vom Feld musste, bestand bereits die Befürchtung - jetzt hat ein MRT laut "ESPN" einen Riss der Achillessehne bestätigt. Damit wird der Browns-Quarterback in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, aktuell steht die Cleveland-Franchise nach Week 7 bei nur einem Sieg und sechs Niederlagen. © Icon Sportswire Andrew Thomas (New York Giants)

Bittere Pille für die Giants: Left Tackle Andrew Thomas, eine der Konstanten des Teams, hat sich einer Fuß-OP unterzogen. Der Eingriff ist gleichbedeutend mit dem Saisonaus für den O-Liner, wie die New Yorker offiziell verkündet haben. Thomas hatte sich die Verletzung im vierten Viertel beim 7:17 gegen die Bengals in Woche 6 zugezogen. © 2023 Getty Images Jonathan Allen (Washington Commanders)

Wie Dan Quinn mittlerweile bestätigt hat, zog sich Jonathan Allen in Woche 6 gegen die Baltimore Ravens einen Riss des Brustmuskels zu und wird die restliche Saison verpassen. "Das ist ein schwerer Schlag für uns. Er wird uns in dieser Saison sicher fehlen und er wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich operiert werden", so der Head Coach über seinen Defensive Tackle. © 2024 Getty Images Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Dan Campbell hofft zwar, dass Aidan Hutchinson trotz seines in Woche 6 erlittenen Schienbeinbruchs doch noch in dieser Saison zurückkehren könnte, prognostiziert wird allerdings eine Ausfallzeit von vier bis sechs Monaten. Damit wäre die Spielzeit 2024 für den Defense-Star der Detroit Lions vorzeitig beendet. © Imagn Images Rashee Rice (Kansas City Chiefs)

Wie Head Coach Andy Reid mittlerweile vermeldet hat, unterzog sich Wide Receiver Rashee Rice einer Knie-OP. Die Ausfallzeit sei mit der eines Kreuzbandrisses vergleichbar. Eine Rückkehr auf den Platz wäre für den Chiefs-Star somit erst im Sommer realistisch. Rice hatte sich bei einem Zusammenprall mit seinem Quarterback Patrick Mahomes in Woche 4 schwer verletzt. © USA TODAY Network Jaelan Phillips (Miami Dolphins)

Als wäre die 12:31-Niederlage gegen die Tennessee Titans nicht schon schlimm genug gewesen, hat sich Edge Rusher Jaelan Phillips dabei eine schwere Knieverletzung zugezogen - Saisonaus für ihn! Das bestätigte Phillips auf seinem Instagram-Account, er müsse sich zudem einer Operation unterziehen. Bereits vergangenes Jahr verpasste der Dolphins-Star einen Großteil der Saison mit einer gerissenen Achillessehne. © 2019 Getty Images David Andrews (New England Patriots)

Bittere Nachrichten für die Patriots. Teamkapitän David Andrews wird in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Center muss sich einer OP unterziehen, um eine bereits ältere Schulterverletzung auszukurieren - das bestätigte Head Coach Jerod Mayo und nannte Andrews' Ausfall "einen großen Verlust". © 2024 Getty Images Shaq Thompson (Carolina Panthers)

Die Panthers müssen den Rest der laufenden Spielzeit ohne Linebacker Shaq Thompson auskommen. In Woche 4 riss sich der 30-Jährige eine Achillessehne und kann erst im neuen Jahr wieder mitwirken. Nach Derrick Brown (siehe unten) ist die Thompson-Verletzung schon der zweite herbe Rückschlag für Carolinas Verteidigung. © USA TODAY Network James Daniels (Pittsburgh Steelers)

Bittere Nachricht für die Steelers! Starting Guard James Daniels hat sich bei der 24-27-Niederlage gegen die Indianapolis Colts einen Achillessehnenriss zugezogen - das berichtet "ESPN". Damit fällt Daniels für die gesamte Restsaison aus und hinterlässt ein dickes Loch in der O-Line des Teams aus Pittsburgh. © USA TODAY Network Alex Singleton (Denver Broncos)

Schock für die Denver Broncos: Linebacker Alex Singleton zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und wird den Rest der Saison 2024 verpassen. Singleton war wichtiger Bestandteil der starken Defense der Broncos und muss nach der bitteren Diagnose sogar um den den Saisonstart 2025 bangen. Singleton sammelte bisher 31 Tackles und eine Interception. © 2024 Getty Images Derrick Brown (Carolina Panthers)

Als wäre die 10:47-Klatsche zum Saisonauftakt gegen New Orleans nicht schon schlimm genug, mussten die Panthers kurz darauf auch das Saisonaus von Defensive Tackle Derrick Brown vermelden. Eine Meniskusverletzung erfordert eine Operation, der 26-Jährige wird 2024 nicht mehr zum Einsatz kommen. © Icon Sportswire J. J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Schon vor Saisonstart mussten die Vikings eine bittere Pille schlucken. Erstrundenpick J. J. McCarthy wird 2024 nicht zum Einsatz kommen, nachdem er sich im ersten Preseason-Spiel einen Meniskusriss zuzog und anschließend operiert wurde. © ZUMA Press Wire BJ Ojulari (Arizona Cardinals)

Schon in der Saisonvorbereitung mussten die Cardinals einen schweren Rückschlag hinnehmen. Outside Linebacker BJ Ojulari zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und steht 2024 nicht zur Verfügung.