NFL: Die Gewinner und Verlierer von Preseason Week 2

In der Preseason spielen sich manche Spieler in den Fokus, während andere Skepsis hervorrufen. ran verrät, wer die Gewinner und Verlierer von Preseason Week 2 sind.

Gewinner: Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Was für ein Schuss! Der Kicker der Dallas Cowboys legte beim 27:12-Sieg gegen die Las Vegas Raiders ein 66-Yard-Field-Goal hin. Der Kick hätte ihn in das NFL-Rekordbuch eingetragen und ihn mit Justin Tucker von den Baltimore Ravens gleichgesetzt, wenn dies kein Preseason-Spiel gewesen wäre. Aber wer weiß: Vielleicht gelingt ihm das in der Saison ja noch einmal...