NFL: Die Kansas City Chiefs haben das Sieger-Gen komplett verloren - ein Kommentar

Die Kansas City Chiefs sind die moderne Dynastie der NFL. 2024 gewannen sie noch wie durch Zauberhand die Spiele, egal wie eng oder "unverdient". Diese Fähigkeit ist aber komplett abhanden gekommen. Ein Kommentar. Von Kai Esser Seien es die Schiedsrichter, sei es pures Glück oder gar schwarze Magie. Um die teils absurden Siege der Kansas City Chiefs in der vergangenen Saison zu erklären, wurde so mancher, nicht weniger absurde, Grund herangezogen. NFL Highlights auf Abruf auf Joyn

Chiefs verlieren halbe Offensive Line gegen Cowboys Fakt ist: Spiele zu gewinnen und in den richtigen Momenten da zu sein, ist eine Fähigkeit. Ein Skill. "Find a way to win", heißt es in der NFL so schön. Und das taten die Chiefs in schöner Regelmäßigkeit. Diese Fähigkeit ist Patrick Mahomes und Co. jedoch komplett abhanden gekommen. Nach Thanksgiving stehen die Chiefs bei 6-6 und drohen, die Playoffs zu verpassen. Weil sie, im Gegensatz zu 2024, die engen Spiele (fast) alle verlieren. Das Sieger-Gen bei KC ist komplett weg.

Kansas City Chiefs: Verheerende Bilanz in One-Score-Games Das äußert sich vor allem in den engen Spielen. Von sieben Partien, die mit acht Punkten oder weniger entschieden wurden - also ein sogenanntes One-Score-Game - verloren die Chiefs sechs. Nur zum Vergleich: 2024 waren es noch zwölf Siege und null (!) Niederlagen. Das kann man Zufall nennen. Dafür sind die beiden Erhebungsgrößen jedoch viel zu groß. Erneut: Enge Spiele zu gewinnen, das ist eine Fähigkeit von Championship-Teams. Und ein solches sind die Chiefs 2025 einfach nicht. Selbst beim einzigen knappen Sieg, dem 23:20 gegen die Indianapolis Colts nach Overtime, hatten die Colts mehrere Chancen, die Chiefs zu begraben. Wenngleich dieses Spiel ab dem 4. Quarter komplett Kansas City gehörte und die Franchise das Spiel auch verdient gewann. Es war ein Lichtblick, ein Momentum, das mit der Niederlage bei den Dallas Cowboys (28:31) wieder komplett dahin ist.

Kansas City kriegt kein ganzes Spiel mehr auf den Rasen Der Nimbus der quasi unbesiegbaren Chiefs, er scheint völlig verpufft. Auch weil der viermalige Champion angreifbar geworden ist. Von zwölf Saisonspielen hat das Team von Andy Reid in vielleicht vier eine überzeugende Leistung gebracht. Und zwei dieser vier Spiele waren gegen die Washington Commanders mit Marcus Mariota und gegen die Las Vegas Raiders, die sich mittlerweile zu einer Meme-Franchise entwickelt haben.

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Jayden Daniels zurück bei den Washington Commanders 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 06. Dezember 2025) © IMAGO/Imagn Images Washington Commanders

Rückkehr bei den Commanders. Head Coach Dan Quinn hat angekündigt, dass Jayden Daniels in Woche 14 gegen die Minnesota Vikings wieder als Starter auf das Feld zurückkehren wird. Der Spielmacher hatte in Woche neun eine Ellenbogenverletzung erlitten und musste seitdem pausieren.

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson © Imagn Images Arizona Cardinals

Saisonaus für Kyler Murray. Der Cardinals-Spielmacher wurde bereits Anfang November aufgrund einer Fußverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Nun hat Head Coach Jonathan Gannon verkündet, dass seither keine Besserung eingetreten und die Saison für Murray beendet ist. In den vergangenen Wochen hatte bereits Jacoby Brissett als Starter agiert und überzeugt.

• Starter: Jacoby Brissett (im Bild)

• Backup: Kedon Slovis

• Verletzt: Kyler Murray © 2025 Getty Images Cleveland Browns

Shedeur Sanders bleibt vorerst Starting Quarterback bei den Browns. Dillon Gabriel ist inzwischen wieder fit, doch Coach Kevin Stefanski setzt weiter auf Sanders. Inzwischen kann auch der lange verletzte Deshaun Watson wieder trainieren. Sollte er innerhalb von 21 Tagen als spielfähig deklariert werden, wäre ein Comeback möglich.

• Starter: Shedeur Sanders (Rookie; im Bild)

• Backups: Dillon Gabriel (Rookie)

• Practice Squad: Bailey Zappe

• Training nach Verletzung: Deshaun Watson © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Kirk Cousins (im Bild)

• Backup: Easton Stick

• Practice Squad: Kyle Trask

• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr. © Imagn Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Practice Squad: Shane Buechele © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backup: Joe Flacco

• Practice Squad: Jake Browning © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III

• Practice Squad: Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Kyle Allen

• Practice Squad: C.J. Beathard © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis

• Practice Squad: Clayton Tune © IMAGO/ZUMA Press Wire Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backup: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie) © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie) © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens

• Practice Squad: Carter Bradley © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew

• Practice Squad: Chris Oladokun © IMAGO/Imagn Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Aidan O'Connell, Kenny Pickett

• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie) © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Trey Lance

• Practice Squad: DJ Uiagalelei © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © Imagn Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: John Wolford, Max Brosmer (Rookie)

• Verletzt: Carson Wentz © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Starter: Tyler Shough (im Bild)

• Backup: Spencer Rattler

• Practice Squad: Jake Haener © IMAGO/ZUMA Press Wire New York Giants

• Starter: Jaxson Dart (im Bild)

• Backups: Jameis Winston, Russell Wilson © Imagn Images New York Jets

• Starter: Tyrod Taylor

• Backup: Justin Fields (im Bild)

• Practice Squad: Brady Cook (Rookie) © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell

• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie) © IMAGO/ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)

• Backup: Mason Rudolph, Will Howard (Rookie)

• Practice Squad: Logan Woodside

• Verletzt: Skylar Thompson © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backup: Mac Jones

• Practice Squad: Adrian Martinez

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Teddy Bridgewater

• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie) © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backup: Brandon Allen

• Practice Squad: Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis

Selbst bei angesprochenem Colts-Spiel erinnerten sich die Chiefs erst im Schlussviertel daran, dass sie vor heimischem Publikum spielen und als Super-Bowl-Favorit in die Saison gestartet sind. Was ist los mit Lamar Jackson? Eine Analyse des Quarterbacks der Baltimore Ravens

NFL: Texans beenden Playoff-Hoffnungen der Chiefs - ran tippt den 14. Spieltag Kansas City steht sowohl in der Offense als auch in der Defense in den meisten Statistiken besser da als 2024. Warum der Record trotzdem deutlich schlechter ist? Es sind die Momente - Third Downs, Fourth Downs, Goal-to-Go-Situationen, in denen KC nicht so scharf ist, wie man es kennt. In den jüngsten drei Spielen hatten die Chiefs eine Red-Zone-Percentage von nur 38 Prozent! Zur Einordnung: Das wäre im Saisonvergleich Platz 31 in der NFL.

Chiefs müssten für Playoff-Teilnahme wohl alles gewinnen - aber können sie? Fakt ist: Durch die verlorenen direkten Duelle gegen andere direkte Konkurrenten und die starke AFC-West-Division müssten die Chiefs ihre verbleibenden fünf Spiele wohl alle gewinnen, um noch eine der drei Wild Cards für die Playoffs zu ergattern, die unter den besten Nicht-Division-Siegern vergeben werden. Das sah auch Mahomes nach dem Spiel so: "Wir können uns keine Niederlage mehr erlauben."

NFL - Injury Update 2025: Dallas Cowboys sorgen sich um Star-Receiver CeeDee Lamb 1 / 12 © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys sorgen sich um Star-Receiver CeeDee Lamb. Der 26-Jährige zog sich im Topspiel bei den Detroit Lions eine Gehirnerschütterung zu und befindet sich im Concussion Protocol. Ob die zehn Tage bis zum nächsten Spiel der Cowboys gegen die Minnesota Vikings reichen werden, bleibt abzuwarten. © Imagn Images Jalen Carter (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles müssen womöglich mehrere Wochen auf Defensiv-Star Jalen Carter verzichten. Der Defensive Tackle unterzog sich bereits am vergangenen Montag einem Eingriff an beiden Schultern und soll von Woche zu Woche neu bewertet werden. Carter soll jedoch nicht auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. © Imagn Images Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Justin Herbert zog sich im Spiel gegen die Las Vegas Raiders eine Fraktur in seiner linken Hand (Nicht-Wurfhand) zu, die eine OP erfordert. Head Coach Jim Harbaugh zeigte sich nun optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass er auf dem Feld wird stehen können", so der Hauptübungsleiter der Los Angeles Chargers. Im Monday Night Game von Week 14 treffen die Chargers auf die Philadelphia Eagles. © Imagn Images Deshaun Watson (Cleveland Browns)

Feiert Deshaun Watson in dieser Saison noch sein Comeback? Der Quarterback der Browns kann ab sofort wieder trainieren. Sollte er innerhalb von 21 Tagen von den Browns als spielfähig deklariert werden, stünde einem Comeback nichts mehr im Weg. Watson hatte sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans und Jalen McMillan (Tampa Bay Buccaneers)

Auch Star-Receiver Mike Evans von den Bucs kann seit Mittwoch wieder trainieren. Der 32-Jährige hatte sich in Week 7 das Schlüsselbein gebrochen und kann damit seine sagenhafte Rekordserie nicht fortsetzen. Seit seiner Rookie-Saison 2014 hat er in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving Yards erzielt. Neben Evans kehrt mit Jalen McMillan ein weiterer Passempfänger der Bucs ins Training zurück. © IMAGO/Imagn Images Sauce Gardner (Indianapolis Colts)

Die Indianapolis Colts müssen vorerst auf Sauce Gardner verzichten. Der Cornerback verletzte sich direkt beim ersten Drive gegen die Houston Texans und wurde noch während des Spiels mit einer Wadenzerrung ausgeschlossen; ein Achillessehnenriss bestätigte sich nicht. Gardner wird laut NFL Network "week-to-week" geführt, eine Rückkehr in der Regular Season bleibt aber realistisch. © IMAGO/ZUMA Press Wire J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Die Befürchtungen bei den Minnesota Vikings haben sich bestätigt. Quarterback J.J. McCarthy befindet sich nach wie vor im Concussion Protocol und stand für die Partie in Woche 13 gegen die Seattle Seahawks am Sonntag nicht zur Verfügung. McCarthy erlitt die Gehirnerschütterung am Wochenende zuvor im Spiel gegen die Green Bay Packers. Für ihn kam Rookie Max Brosmer zu seinem ersten NFL-Spiel. © Imagn Images Will Campbell (New England Patriots)

Bitterer Verlust für New England: Left Tackle Will Campbell wurde im Spiel gegen die Cincinnati Bengals mit einem Handtuch über dem Gesicht in die Umkleidekabine gebracht. Er hat sich eine Verstauchung des Innenbandes im Knie zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Die Patriots setzten den Nummer-4-Pick des NFL Draft 2025 inzwischen auf die Injured-Reserve-Liste. © IMAGO/Imagn Images Michael Penix Jr. & Drake London (Atlanta Falcons)

Die Probleme der Falcons werden immer größer. Nach der Overtime-Niederlage gegen die Panthers kommen nun auch noch Verletzungssorgen hinzu. Quarterback Penix Jr. fällt nach einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Auch Receiver London verletzte sich am Knie. Eine Zerrung des hinteren Kreuzbands wird ihn länger außer Gefecht setzen. © ZUMA Press Wire Lane Johnson (Philadelphia Eagles)

Lane Johnson, einer der besten Offensive Tackles der gesamten Liga, fehlt den Eagles in wichtigen Wochen. Der Routinier hat sich eine Verstauchung am Fuß zugezogen. Wegen der Verletzung fällt er voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus, lässt jedoch eine zweite Meinung sowie weitere Tests durchführen. Anfänglich wurde von bis zu sechs Wochen Ausfallzeit ausgegangen, inzwischen heißt es, er könnte womöglich sogar nach drei Spielen wieder mitwirken. © Imagn Images J.K. Dobbins (Denver Broncos)

Die Fuß-Verletzung von J.K. Dobbins ist schlimmer als befürchtet. Der Star-RB wurde von seinem Team auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und fällt damit mindestens vier Wochen aus. Wie "ESPN" unter Berufung auf Quellen berichtet, droht dem 26-Jährigen aber sogar das Saison-Aus. Es sei denn, die Broncos erreichen den Super Bowl. Bis dahin könnte er demnach wieder fit werden. © Imagn Images Milton Williams (New England Patriots)

Das erfolgreiche Thursday Night Game gegen die New York Jets war für einige Zeit das letzte, in dem die New England Patriots auf Milton Williams bauen konnten. Weil sich der Tackle eine Sprunggelenksverstauchung zugezogen hat, setzte ihn die Franchise auf die Injured Reserve List, womit er mindestens vier Partien aussetzen muss. Williams verletzte sich früh im Spiel, kehrte später noch einmal auf das Feld zurück, ehe er in der zweiten Hälfte zum Zuschauen verdammt wurde.