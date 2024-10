Die Seahawks verlieren ihr drittes Spiel in Folge - auch weil Geno Smith nicht performt. Mit dem 34-Jährigen wird Seattle auf lange Sicht kein Contender. Ein Kommentar.

von Thomas Gallus

Die Seattle Seahawks haben ein Quarterback-Problem.

Gegen die San Francisco 49ers kassierte Seattle die dritte Niederlage in Folge. Für Geno Smith war es zudem die fünfte Niederlage in Folge gegen den Divisionsrivalen aus Kalifornien.

Mit mehreren verfehlten Pässen sowie der fünften und sechsten Interception der Saison ist die Pleite durchaus auch dem Quarterback zuzuschreiben.

Smith ist keineswegs die Ursache aller Probleme der Seahawks. Doch das Thursday Night Game hat eine bittere Realität zum Vorschein gebracht: Er ist auch nicht die Lösung. Weder kurzfristig noch langfristig.

Geno Smith ist kein schlechter Quarterback - er ist aber auch kein Gamechanger, der einen mittelmäßigen Kader auf seinen Schultern zum Erfolg tragen kann.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er die NFL aktuell in Passing Yards anführt. Wenn die Seahawks ganz oben angreifen wollen, muss Smith in den entscheidenden Momenten liefern - z.B. in der Red Zone oder beim potenziell spielentscheidenden Drive. Das gelingt ihm zu selten.