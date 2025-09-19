Zehn Teams sind nach zwei (bzw. im Fall der Miami Dolphins nach drei) Spieltagen noch ohne Sieg. Welche Mannschaften haben noch Chancen auf die Playoffs? Und wer muss sich auf eine schwierige Saison einstellen? von Oliver Jensen Seit dem NFL Merger im Jahr 1970 erreichten nur 43 von 422 Teams, die mit 0-2 in die Saison gestartet sind, am Ende noch die Playoffs, das entspricht einer Quote von 10,1 Prozent. Zehn Teams starteten in die laufende Saison mit 0-2. Rein rechnerisch dürfte also nur eine dieser Mannschaften im Januar in die Postseason einziehen. Wer hat die besten Chancen? ran analysiert die Situation der Sieglosen. Das NFL Network im kostenlosen Livestream auf Joyn!

Rookie-RBs overhyped? Jeanty und Co. enttäuschen

Anzeige

Anzeige

Miami Dolphins (0-3) Auch wenn die Leistung der Miami Dolphins beim 21:31 gegen die Buffalo Bills keine Katastrophe war, ist die dritte Niederlage im dritten Spiele eine große Enttäuschung. "Ich bin nie stolz auf eine Niederlage", sagte Head Coach Mike McDaniel. "Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen, und ich weigere mich, moralische Siege als Head Coach der Miami Dolphins zu akzeptieren. Es war nicht gut genug." Die Defense ließ in allen drei Spielen mehr als 30 Punkte zu – ein klares Warnsignal. Quarterback Tua Tagovailoa warf bereits vier Interceptions. Die Stimmung ist im Keller: Es kam es bereits zu Krisensitzungen und einem sogenannten "Players-Only-Meeting", ein Zeichen großer Unzufriedenheit mit Taktik und Einstellung. Kommentar: Das Tua-Experiment ist gescheitert

Anzeige

Anzeige

New York Jets (0-2) Die Jets haben ein großes Problem in der Verteidigung. 64 Punkte wurden in zwei Spielen zugelassen - nur zwei NFL-Teams sind noch schlechter. In der Offensive funktioniert das Passspiel unter Quarterback Justin Fields (noch) nicht. In zwei Spielen gelangen ihm insgesamt nur 245 Passing-Yards. Die Jets haben dadurch das viertschwächste Passspiel der NFL. Zudem warf er nur einen Touchdown-Pass. Der nächste Gegner sind die bislang ungeschlagenen Tampa Bay Buccaneers, gegen die zu allem Übel Playmaker Fields verletzt ausfallen wird. Backup Tyrod Taylor ersetzt ihn, ehe es in der Woche darauf zum möglichen Krisen-Division-Duell mit den Dolphins kommt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kansas City Chiefs (0-2) Die größte Negativ-Überraschung der Saison: Die einstige Übermannschaft der Kansas City Chiefs, die vergangene Saison im Super Bowl standen, verloren die ersten beiden Spiele der Saison - erst unterlagen sie mit 21:27 gegen die Los Angeles Chargers, dann verloren sie die Super-Bowl-Revanche gegen die Philadelphia Eagles (17:20). Quarterback Patrick Mahomes fehlten bislang mehrere Anspielstationen wie Rashee Rice (gesperrt) und die verletzten Jalen Royals sowie Xavier Worthy. Was Hoffnung macht: Die beiden Letztgenannten sind wieder nahezu fit. Zudem wartet am Sonntag mit den New York Giants eine machbare Aufgabe.

Anzeige

New York Giants (0-2) Der Spielplan meinte es mit den New York Giants nicht gut. Sie begannen mit schweren Division-Auswärtsspielen gegen die Washington Commanders (6:21) und Dallas Cowboys (37:40 nach Overtime). Nun steht das Heimspiel gegen die ebenfalls unter Druck stehenden Chiefs bevor. Quarterback Russell Wilson lieferte in Woche eins gegen die Washington Commanders eine so schwache Leistung ab, dass bereits über einen Quarterback-Wechsel spekuliert wurde. Dafür meldete er sich mit einer starken Leistung gegen die Cowboys (450 YDS, 3 TD, 1 INT) zurück. Wie gut der Routinier wohl in Woche drei funktioniert? Erstrunden-Pick Jaxson Dart wartet derweil auf seine Chance.

Anzeige

VIDEO: 300. Touchdown! Josh Allen zaubert bei Rekordspiel

Anzeige

Cleveland Browns (0-2) Die Browns-Defense erlaubt nach zwei Spielen nur etwa 383 Yards, was die beste Defensivstatistik in der NFL ist. Entscheidend ist allerdings: Sie ließen dennoch im Schnitt 29 Punkte zu. Dies ist der siebtschwächste Wert der Liga. Die Offense rund um den alternden Quarterback Joe Flacco funktioniert bislang nicht. Lediglich 16,5 Punkte gelangen bislang. Nur vier Teams punkten noch weniger. Am Sonntag wartet mit den Green Bay Packers ein schwerer Gegner. Tendenz: Die Sieglos-Serie geht weiter!

Anzeige

Houston Texans (0-2) Quarterback C.J. Stroud ist ohne Zweifel ein herausragender Quarterback. Doch auch er bekommt Probleme, wenn die Offensive Line ihm keinen Schutz gewährt. In den ersten beiden Spielen gelangen im Schnitt nur 14 Punkte - der schwächste Wert der Liga. Auch das Laufspiel der Houston Texans ist bislang harmlos, weil Running Back Joe Mixon wegen einer Fußverletzung die ersten vier Spiele verpasst. Am Sonntag treten sie bei den Jacksonville Jaguars an.

Anzeige

Tennessee Titans (0-2) Der Nummer-1-Pick Cam Ward hat es nicht leicht. In den ersten zwei Spielen wurde der Quarterback bereits elf Mal gesackt - der höchste Wert der NFL. Die Offense bekam in den beiden Partien durchschnittlich 192,5 Yards zustande - der niedrigste Wert der Liga. Die Defense ist mit durchschnittlich 378 zugelassenen Yards pro Spiel (Platz 27) ebenfalls ein Problem. Das Heimspiel am Sonntag gegen die aufstrebenden Indianapolis Colts wird ebenfalls schwer.

NFL: Joe Burrows Leidensgeschichte bekommt ein neues Kapitel - das waren seine Verletzungen in der NFL 1 / 10 © IMAGO/Imagn Images Die Verletztenakte des Joe Burrow

Die Cincinnati Bengals haben in der vergangenen Offseason alles daran gesetzt, Joe Burrow eine Bitte zu erfüllen. Für insgesamt 276 Millionen US-Dollar haben sie die Wide Receiver Ja'Marr Chase und Tee Higgins jeweils für vier Jahre an sich gebunden. Die Vorgabe des Front Offices: Volle Offensiv Power für den Erfolg. Damit ist man ein gewissen Risiko eingegangen ... © IMAGO/Imagn Images Die Verletztenakte des Joe Burrow

... welches nach nur zwei Spieltagen bereits bestraft wird. Joe Burrow hat sich am Sonntag beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars am Zeh verletzt und muss operiert werden. Das ist leider nicht die erste Verletzung des Nummer eins Picks aus dem Draft 2020. ran zeigt die Leidensgeschichte des Star-Quarterbacks seit seiner Ankunft in der NFL. © 2020 Getty Images November 2020 gegen Washington

Angefangen hat seine Verletzungsmisere in seinem Rookie-Year mit seiner wohl schlimmsten Verletzung. In Woche 11 ging er nach einem Tackle von zwei Verteidigern zu Boden und riss sich dabei das vordere und hintere Kreuzband sowie das Innenband im linken Knie. Die verbleibenden sechs Saisonspiele verpasste er naturgemäß. Im Dezember 2020 wurde er erfolgreich operiert und startete anschließend seine Reha. © 2021 Getty Images Comeback-Spieler der Saison 2021

Am ersten Spieltag der folgenden Saison feierte er seine Rückkehr und gewann nach insgesamt 34-Touchdown-Pässen den Comeback-Spieler-des-Jahres-Award für die Regular-Season. Die Bengals führte er damit zu einem 10-6-Ergebnis und anschließend in den Super Bowl. Dort scheiterte man knapp mit 20:23 an den LA Rams. Trotz allem zeigte der Nummer-1-Pick des Vorjahres, wozu er trotz Horror-Verletzung und immer wieder kleineren Blessuren in der Lage war. © 2022 Getty Images Burrows quält sich bis in den Super Bowl

Ein ausgekugelter Finger hielt ihn nicht davon ab im Dezember 2021 für 348 Yard gegen die San Francisco 49ers zu werfen. Im Februar darauf zog er sich eine Reizung im rechten Knie zu, die erstmal nicht schlimm war. Im Super Bowl, vier Wochen später, allerdings zu einer Innenbandverletzung im letzten Viertel führte. Burrow biss sich durch, verlor knapp und kurierte die Verletzung während der Off-Season aus. © USA TODAY Network Trainingsverletzung in der Saisonvorbereitung

Im Juli 2023 zerrte sich Burrow die rechte Wade und fiel einige Zeit aus. Zum ersten Saisonspiel war er zwar fit, wie "ESPN" damals berichtet, spürte er die Verletzung im zweiten Saisonspiel gegen die Baltimore Ravens und war dadurch beeinträchtigt. Trotzdem sollte es bei einem Trainings-Schock bleiben und der Quarterback verpasste kein Ligaspiel aufgrund der Wade. © USA TODAY Network Handverletzung kostet sechs Spiele

Im November 2023 folgte dann aber eine weitere schwere Verletzung - besonders für einen Quarterback. In Woche 11, erneut gegen die Ravens, warf er einen Touchdown und spürte dabei ein "Ploppen" in seiner Hand, wie er nach dem Spiel zugab. Die Folge: Ein Bänderriss am Handgelenk. Erneutes Saison-Aus bei sechs verbleibenden Spielen. © UPI Photo Comeback-Spieler der Saison 2.0

Burrow zeigte erneut, dass er sich auch von größeren Verletzungen nicht unterkriegen lässt. Wie schon 2021 gewann er auch 2024 den Award des besten Comeback-Spielers. Diesmal gelangen ihm 43 Touchdown-Pässe bei knapp unter 5000 geworfenen Yard. Die Playoffs verpasste man in Cincinnati trotzdem. © Imagn Images Großangriff gescheitert?

Jetzt also volle Offensiv-Power für den Quarterback, der eine volle Saison bewiesen hatte, dass er weiterhin allerhöchstens NFL-Niveau hat. Leider nicht mit Joe Burrow. Im zweiten Saisonspiel verletzte er sich gegen die Jacksonville Jaguars so schwer am Zeh, dass er operiert werden muss, wie sein Trainer am Montag in einer Medienrunde bestätigte. © 2025 Getty Images Zukunft weiterhin ungewiss

"ESPN" berichtet derweil von einer Ausfallzeit von mindestens drei Monaten. Es bleibt abzuwarten, ob das einstige Supertalent ein drittes Mal von einer so langen Ausfallzeit zurückkommen kann. Erst einmal heißt es allerdings erneut Reha und voller Fokus auf den Heilungsprozess.

Anzeige

Anzeige

Chicago Bears (0-2) Caleb Williams, der Nummer-1-Pick des NFL Draft 2024, soll die Chicago Bears in eine bessere Zukunft führen. Seine bisherigen Leistungen sind nicht schlecht: An den ersten zwei Spieltagen warf er für 417 Yards, drei Touchdowns und nur eine Interceptions. Doch all das hat keinen Wert, wenn die Defense ihren Namen nicht verdient. In den ersten beiden Spielen ließen sie im Schnitt 39,5 Punkte zu - der mit Abstand höchste Wert der Liga. Sonntag kommt es zum Duell mit den Dallas Cowboys.

Carolina Panthers (0-2) Der Umbruch der Carolina Panthers gestaltet sich weiterhin problematisch. Die Offense bekam in den ersten Spielen im Schnitt nur 16 Punkte zu - der viertschwächste Wert der Liga. Quarterback Bryce Young, der Nummer-1-Pick des NFL Draft 2023, bringt nur 50,8 Prozent seiner Pässe an. Dies ließ sich möglicherweise kompensieren, hätten die Panthers ein funktionierendes Laufspiel. Haben sie aber nicht! 81 Rushing Yards sind der fünftschwächste Wert der Liga.

Anzeige

New Orleans Saints (0-2) Es ist nicht völlig überraschend, dass die New Orleans Saints einen schlechten Saisonstart hingelegt haben. Die Saints gelten als der mögliche Top-Favorit auf den Nummer-1-Pick des NFL Draft 2025. Der überraschende Rücktritt von Quarterback Derek Carr - der ein Comeback nicht ausschließt - traf die Franchise schwer. Sein Nachfolger Spencer Rattler spielt bislang zwar ordentlich, brachte 65 Prozent seiner Pässe an, warf drei Touchdown-Pässe und eine Interception. Trotzdem gelangen im Schnitt nur 17 Punkte. Die ersten beiden Spiele gegen die Arizona Cardinals (13:20) und New Orleans Saints (21:26) wurden nur kann verloren. Vielleicht gelingt Sonntag gegen die Seattle Seahawks der Befreiungsschlag.