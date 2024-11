NFL: Donald Trump beruft ehemaligen Cornerback Scott Turner in sein Kabinett

Als Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung vertraut der künftige US-Präsident Donald Trump auf Scott Turner. Der ehemalige NFL-Profi spielte für drei Teams.

Mit Scott Turner ist nun auch ein ehemaliger NFL-Profi Teil des zukünftigen Kabinetts von Donald Trump.

Der Republikaner, der als neuer US-Präsident im Januar vereidigt wird, nominierte den ehemaligen Cornerback als Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung.

Für den 52-Jährigen bedeutet die Entscheidung einen weiteren großen Schritt auf der politischen Karriereleiter. In Trumps erster Amtszeit hatte er den Opportunity and Revitalization Council im Weißen Haus geleitet.

Zu seiner aktiven Zeit war Turner, der im Draft 1995 in der siebten Runde gezogen wurde, neun Jahre als Cornerback in der NFL aktiv und spielte in dem Zeitraum für die Washington Redskins (heute Commanders), die San Diego Chargers (heute Los Angeles) und die Denver Broncos.

Nun ist er die ranghöchste schwarze Person, die Trump bisher für sein Kabinett ausgewählt hat.